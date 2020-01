PS5: Sony presenta el logo oficial de PlayStation 5 y usuarios se enfurecen en redes sociales [FOTOS]

PS5 se hace esperar. Todo el hype que los usuarios sentían por conocer la nueva PlayStation 5 se convirtió en críticas hacia Sony en redes sociales. Esto se debe a que durante su conferencia en el CES 2020 solo se reveló el logo oficial sin la consola, ni fecha de lanzamiento y el precio que podría tener.

El CES 2020 es la feria de tecnología más importante, que se está llevando a cabo en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, cuyo cierre del primer día estaba a cargo de Sony, donde se suponía que presentaría su consola PS5 ante el mundo y posiblemente revelar detalles como la fecha de lanzamiento o precio del PlayStation 5, pero fans en redes sociales quedaron decepcionados.

La conferencia de Sony en la feria electrónica CES 2020 inició con PlayStation, que estuvo a cargo de su presidente Jim Ryan, quien reveló datos estadísticos de cómo le fue a su actual consola en estos siete años y adelantó detalles de PS5.

Detalles de PS5 que ya se conocían de ante mano, pero que Sony decidió confirmar durante su conferencia en el CES 2020, como mostrar por primera vez el logo oficial de su consola de octava generación, PlayStation 5.

Además, hizo hincapié en algunas especificaciones de PS5 que se habían filtrado días atrás, como el audio 3D de la consola, la tecnología háptica de los mandos, que posiblemente se llamen DualShock 5, la ultra velocidad que tendrá la SSD de PlayStation 5, cuyo hardware estará basado en Ray Tracing y que correrá contenido Blu-Ray en Ultra HD.

Tras revelar algunas características de la consola PlayStation 5, usuarios en redes sociales no dudaron ni un segundo para criticar fuertemente la conferencia de Sony en el CES 2020, por que no mostró la consola PS5.

A esto se le suma que la transmisión EN VIVO de Sony en la red social YouTube no tuvo habilitada la sección de comentarios, lo cual hizo que los fanáticos de PlayStation 5 vayan a Twitter para criticar el hecho de no haber presentado el PS5.

Everything Sony revealed about the PS5 that we already knew lol pic.twitter.com/f2RWj2Cfyz