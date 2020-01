Pokémon GO no deja de sorprender a sus usuarios. En redes sociales se descubrió un impresionante truco que te permitirá capturar a los pokémon oscuros shiny Bagon, Absol y Stantler, quienes están bajo el control de los líderes del Team GO Rocket. Además, podrás registrarlos con 100% IV.

Desde el evento de Navidad, Arlo, Sierra y Cliff, los peligrosos líderes del Team GO Rocket, han cambiado su pool de pokémon oscuras para derrotar y vencer a los usuarios de Pokémon GO para impedir que se enfrenten al Moltres de Giovanni. Y ahora Absol, Stantler y Bagon tienen grandes opciones de salir shiny con este impresionante truco.

Como se sabe, para enfrentar a algún líder del Team GO Rocket es necesario haber reunido los seis componentes misteriosos que nos permitirá armar el radar Rocket y así descubrir en qué pokeparada de Pokémon GO se ocultan.

Los líderes del Team GO Rocket, hasta el momento, son los únicos que al ser derrotados nos permiten capturar a pokémon oscuros con variante shiny, que son muy buscados por todos los usuarios de Pokémon GO debido a su dificultad para obtenerlos.

Sin embargo, se ha descubierto un increíble truco que se origina por un fallo que existe en Pokémon GO, que aumenta las opciones de que los jugadores puedan capturar a Absol, Bagon o Stantler como pokémon oscuros shiny.

El mejor truco para capturar pokémon oscuros shiny en Pokémon GO

A diferencia de los reclutas del Team GO Rocket, Arlo, Sierra y Cliff, líderes de esta malvada organización, se quedan en las poképaradas de Pokémon GO hasta las 10 de la noche hora local en la misma pokéstop, un dato muy importante para realizar este nuevo truco que está dando que hablar en rede sociales.

El truco habría sido descubierto por Draco Games, conocido youtuber español de Pokémon GO, el cual nos recuerda al que se realiza en los juegos oficiales de la franquicia de Nintendo desde el hard reset de una partida.

Lo primero que deben hacer los usuarios de Pokémon GO, con ayuda del radar Rocket, es dirigirse a uno de los escondites de algún líder del Team GO Rocket, ya sea Cliff, Sierra o Arlo para retarlos a una batalla pokémon.

En el video, Draco Games nos muestra un combate contra Sierra, uno de los líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO, quien luego de ser derrotada ingresa al micro evento para capturar a Absol, pokémon oscuro que tiene probabilidades de shiny. Hasta aquí todo normal, pero ahora empezamos con la explicación del mejor truco del juego de realidad aumentada.

Luego de haber comprobado si el Absol es shiny o no. El youtuber menciona que si no es variocolor y no te convence la cantidad de PC que tiene, para que el truco funcione es necesario que salgas de la fase de captura en Pokémon GO.

Para luego volver a entrar a la misma poképarada y nos envíe directamente a la fase de captura de Absol. En el video del youtuber de Pokémon GO se ve que en un inicio esta criatura tenía un PC de 531, pero luego aparece con 521 puntos de combate, números que cambiaron gracias al impresionante truco.

Ahora, si es que a la primera que haces el “reseteo” en la fase de captura ya sea de Absol, Bagon o Stantler no te sale shiny o presientes que su cantidad de PC no corresponde al de 100%, puedes volver a hacer el truco en dos horas, pero recuerda que debe ser en la misma poképarada de Pokémon GO, que fue tomada por el líder del Team GO Rocket para tener una nueva oportunidad de registrar a etas criaturas en su aspecto variocolor.

Recuerda realizar este truco de Pokémon GO en alguna poképarada tomada por algún líder del Team GO Rocket que esté cerca a tu casa, lugar de trabajo o centro de estudios, para así volver al mismo lugar y forzar la opción de que aparezca Absol, Bagon o Stantler en su variante shiny.

Es necesario mencionar también que el truco de Pokémon GO no solo permite que captures a alguno de estos pokémon oscuros con 100% IV, pues también puede darse el hecho que Absol, Bagon o Stantler aparezcan con un IV’s malos.

Video del mejor truco de Pokémon GO