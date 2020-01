PS5: así mejorarían los gráficos de juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 en la PlayStation 5 [FOTOS Y VIDEO]

PS5 podría revelarse pronto en CES 2020, pero ya hay más de una filtración que señala sus increíbles características. Una de ellas es la retrocompatibilidad, la que hará que la PlayStation 5 pueda leer juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4, mejorando incluso sus gráficos.

El reporte que asegura la retrocompatibilidad de PlayStation 5 fue hecho por HipHop Gamer, a través de un video en directo que puedes ver en este enlace. En él, el influencer señaló que la consola tendrá retrocompatibilidad completa, según una fuente directa en Sony.

PS5: cómo se verían los juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4

La PS5 se convertiría así en una de las consolas más completas de la historia. Contando con un catálogo de más de 12 mil videojuegos, como mínimo, disponibles en su lanzamiento y todos con mejoras gráficas.

Estas mejoras gráficas serían posibles gracias a un procesamiento de motor para remasterización que llegaría con la PS5. El mismo podría detallarse en alguna patente de Sony, pero aún no hay algún reporte que guarde relación.

Así se verían los juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 remasterizados gracias a la retrocompatibilidad de PS5. Los videos que te presentamos muestran ciertas técnicas de mejora de texturas y otros assets, presentes en emuladores y otras técnicas:

Juegos de PS1 remasterizados en PS5:

Juegos de PS2 remasterizados en PS5:

Juegos de PS3 remasterizados en PS5:

Juegos de PS4 remasterizados en PS5:

Retrocompatibilidad en PlayStation

Sony ya ha implementado sistemas de retrocompatibilidad en sus anteriores consolas:

La PlayStation 2 fue capaz de correr videojuegos de PS1 y la PlayStation 3, en un inicio, tanto de PS1 como de PS2. Aun así, la PlayStation 4 fue la primera consola de Sony en no contar con ningún tipo de lector para juegos de sus antecesores.

Probablemente, la ausencia de retrocompatibilidad en PS4 es la mayor razón por la que la misma es tan deseada en la comunidad de Sony. Millones de fans de PS5 se emocionan por la gran posibilidad de poder jugar cualquier título de PS1, PS2, PS3 o PS4 en la nueva consola.

Esto mismo, aunque suene increíble, no es tan complicado de realizar, pero sí podría resultar improbable tan solo en hardware. La compatibilidad que tenga PS5 con juegos de PS1 y PS2 no representa gran problema, lo mismo para PS4, cuya arquitectura es similar a PlayStation 5. Lo mismo no ocurre, sin embargo, con PS3.

La PS3 es, hasta ahora, la consola más compleja para desarrollar que tuvo Sony jamás, al menos desde lo que señalaban algunos desarrolladores (como Valve, por ejemplo). Hacer que una plataforma, como la PS5, sea compatible nativamente con una arquitectura tan compleja puede ser muy complicado.

Esto es el principal motivo para algunos fans, de pensar que la PS5 ofrecerá retrocompatibilidad con el servicio PS Now, es decir, utilizando streaming.

PS Now es un servicio de descarga de videojuegos y streaming muy similar a Xbox Game Pass. Ofrece una parrilla amplia de juegos por un pago mensual. Sin embargo, la desventaja para muchos es la necesidad de una fuerte conexión a internet, la no disponibilidad en todos los países, o hasta tener que pagar por títulos que ya adquirimos en el pasado.

Aun así, se trata de simples especulaciones, pues hasta ahora poco se sabe de la forma en cómo Sony implementaría la retrocompatibilidad con todas sus consolas en la PlayStation 5.