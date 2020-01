GTA V puede descargarse ahora gratis para PC y Xbox One con el servicio de suscripción de Microsoft, Xbox Game Pass. La noticia hace celebrar a millones de fans en México, Argentina, España, Chile y más países pues representa la primera vez en que el juego está disponible por tan poco.

GTA V puede ser un videojuego con ya algunos años en su espaldar, pero no deja de ser el título más exitoso de la generación y hasta de la historia. Por ello, continúa siendo cotizado y deseado entre gamers de todas las plataformas, tanto PS4, Xbox One y PC. Pero ahora, con el servicio Game Pass, todas las plataformas se benefician menos una.

GTA V en Game Pass

En plataformas como Steam y otras tiendas virtuales, GTA V juego difícilmente había sido ofrecido por menos de 20 o 15 dólares. Pero ahora, se ha presentado una oportunidad de oro para que por fin sea tuyo de manera gratuita con un servicio de suscripción que sigue acaparando más atención entre todas las demás, Xbox Game Pass.

GTA V ahora forma parte de la parrilla de barra libre de juegos de Xbox Game Pass. Este servicio es tal cual dice ser, una barra libre de juegos. Por un costo mensual o anual, tienes disponible una biblioteca inmensa de más de 200 títulos, y lo mejor es que el precio es muy reducido.

Xbox Game Pass tiene un precio base de 9,99 dólares en Estados Unidos. Sin embargo, en otros países el costo puede ser inferior, como en México donde se ofrece por 139 pesos, es decir, aproximadamente 7 dólares por GTA V y más de 200 juegos más para PC y Xbox One.

Precio de Xbox Game Pass para jugar GTA V

Estos son los precios de Xbox Game Pass en distintos países de Hispanoamérica: México: 139 pesos

España: 9,99 euros Colombia: 25900 pesos Chile: 6990. Estados Unidos: 9,99 dólares

Recuerda que si eres de otro país de Latinoamérica, aún puedes suscribirte a Xbox Game Pass uniéndote a través de la tienda de cualquier otro país para disfrutar de GTA V.

Suscribirte a Xbox Game Pass te hará disfrutar tanto de GTA V como de otros títulos del calibre de The Witcher 3, Untitled Goose Game, Ori and the Will of the Wisps, PES 2020, Halo: The Master Chief Collection, Minecraft, Mortal Kombat y otros exclusivos de consola como Gears 5, Forza Horizon 4, Halo: Reach, etc.

Descargar GTA V a través de Game Pass

Para adquirir el servicio de suscripción de Xbox Game Pass (disponible simultáneamente para Xbox One y también PC) deberás ingresar a este enlace y seguir los pasos para disfrutar de la larga lista de más de 200 videojuegos gratuitos con GTA V incluido.

¿Cómo activo GTA V con Xbox Game Pass si no tengo Xbox One?

Si prestas atención a la imagen de la tienda de Xbox Game Pass, la misma que puedes observar en nuestra galería, se indica claramente que GTA V está disponible “para consolas”. Sin embargo, podrías también jugarlo en PC en algún tiempo. El juego está disponible en PC desde 2014, por lo que no hay que esperar a un port, tan solo que Microsoft lo habilite para la plataforma o que Rockstar se lo permita.

Por el contrario, si no te convence esperar, debes saber que GTA V está disponible para PC en Steam a través de este enlace.