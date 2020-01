PS5: filtran que PlayStation 5 correrá juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 y mejorará sus gráficos [FOTOS Y VIDEO]

PS5 podría ser la plataforma definitiva para disfrutar todos los catálogos creados por Sony. Una nueva noticias se ha generado gracias a un reporte sobre PlayStation 5, y podría confirmar lo que muchos esperábamos y hasta mejorarlo. Se trata de la retrocompatibilidad, la habilidad de la consola para correr videojuegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 y, ahora, hasta mejorar gráficos.

Increíble pero cierto. PS5 podría consolidarse como el desenlace de décadas de lecciones en Sony, por las cuáles entendieron la importancia de la retrocompatibilidad. La compañía estaría desarrollando una herramienta para PlayStation 5 que ‘remasterizaría’ los títulos de sus consolas anteriores desde PS1 hasta PS4.

La PS5 podría correr todos los juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4 y hasta mejorarlos gráficamente.

La retrocompatibilidad ha estado en la punta de la lengua de los millones de fans esperando por PS5. Una funcionalidad siempre deseada y que podría alzar el valor de PlayStation 5 fuertemente, aunque también su precio.

La filtración llega gracias a HipHop Gamer, un influencer de videojuegos asociado a muchas otras marcas de gaming, y que acaba de revolotear las redes sociales al asegurar que PS5 será retrocompatible por completo con todo lo hecho por Sony y PlayStation oficialmente, desde la primera PlayStation hasta antes de la PlayStation 5.

“PlayStation 5 introducirá un nuevo proceso de motor de remasterización para la retrocompatibilidad con la PS1 hasta la PS4. Todo será jugable en PS5” dijo el influencer en un video en redes sociales.

Millones de fans han recibido la filtración como una gran noticia y celebran ya en redes sociales. Sin embargo, otros apuntan al peligro de que la retrocompatibilidad en PS5 dependa estrictamente de PS Now, es decir, de streaming, y no implique utilizar discos físicos de PS1, PS2, PS3 o PS4 que ya poseamos para insertarlos en la PlayStation 5.

“Jugar todo en todo lado, ese ha sido el enfoque de Sony desde el 2012, y esto significa que, desde la PS1 hasta la PS4, todo podrá ser jugado en ‘casa’ en tu PlayStation 5” afirmó HipHop Gamer en su video reporte sobre PS5.

“Todo lo que significa PlayStation, desde 1994 hasta la PS4, podrás experimentarlo con tu PS5. Se trata de una experiencia generacional en una sola caja” acotó. Sin embargo, en redes sociales el influencer fue cuestionado sobre la claridad de esta funcionalidad en PlayStation 5.

Aquí puedes ver un fragmento del video donde HipHop Gamer asegura, según él, de manera oficial, que PS5 podrá correr todos los juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4.

Aquí el video completo:

Si quieres revisar cómo podrían lucir los juegos de PS4, PS3, PS2 y PS1 en la PS5 completamente mejorados gracias a su retrocompatibilidad, puedes ver algunos ejemplos en nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

“¿Podrías confirmar que la retrocompatibilidad de PS5, desde PS1 hasta PS4, no será a través de PS Now? Porque si Sony hace eso, entonces sus planes no convencen. Creo que deberían hacer lo que hace Microsoft, pero mejor. Poder jugar todos los juegos sin streaming. Quiero descargar directas y no que me hagan comprar los juegos que ya poseo” dijo un usuario en redes sociales.

PS Now es una plataforma de videojuegos vía online a través de streaming y que ha sido fuertemente relacionada a PS5. Esto podría indicar que la retrocompatibilidad no llegaría a través del hardware de la PlayStation 5, sino por medio de internet, lo que podría significar una mala experiencia según la velocidad de navegación del usuario.

Por supuesto, la probabilidad de la retrocompatibilidad nativa en PS5 es baja si se toma en cuenta lo dicho por HipHopGamer de “todo será jugable en PS5”, pues ninguna consola ha sido capaz de ofrecer la capacidad de correr juegos de antecesores al 100%, y no se espera que PlayStation 5 sea la primera.

¿Cuando sale el PS5?

Sony ha confirmado la fecha de lanzamiento de PS5, asegurando que llegará para las navidades de 2020. Algunas filtraciones señalan fechas en noviembre o en la primera semana de diciembre.

La feria central de CES 2020 (Consumer Electronics Show) arranca este 7 de enero en Las Vegas y se extenderá hasta el 10 de enero. Sin embargo, la conferencia de Sony, con la posible presentación de PS5, está programada para el lunes 6 de enero a las 5 de la tarde en hora local.