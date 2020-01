El fin de Fortnite: nuevo juego es la nueva sensación de este 2020 y ya destronó al Battle Royale [FOTOS Y VIDEO]

Fortnite podría ver su final en 2020. Un nuevo año trae nuevas tendencias en la industria gamer y parece que el Battle Royale ya empezaría a verse como algo del pasado. Todo debido a un nuevo fenómeno que ya destronó al título de Epic Games y hasta a Dota 2 de Twitch. Se trata de Escape from Tarkov.

Escape From Tarkov es un videojuego táctico y shooter en primera persona que mezcla realismo con características MMORPG, rogue-like y muchos matices más. El título viene siendo la sensación en redes sociales por destronar a Fortnite y Dota 2 de la cima de Twitch.

Escape From Tarkov, el 'verdugo' de Fortnite en 2020

Todo empezó gracias a las celebraciones de Año Nuevo, pues Escape from Tarkov no es para nada un videojuego reciente. Su lanzamiento ocurrió en 2016 y desde entonces, solo ha estado disponible para algunos pocos, sobre todo por no ser gratis como Fortnite.

Sus creadores son una compañía rusa llamada BattleState Games, quienes recientemente abrieron una beta cerrada para el videojuego, lo que quiere decir que solo puede jugarse con invitaciones, aun así, muchos ya descubrieron métodos seguros para probar al título que ha sacado a Fortnite de la cima.

Las celebraciones de Año Nuevo presentaron tanto una beta cerrada, un evento y hasta un descuento de Escape From Tarkov que automáticamente lo pusieron en el ojo del mundo, no sin antes también ser probado por populares streamers como Dr. Disrespect, quien afirmó que es un “videojuego genial, lento pero genial”.

Escape From Tarkov ya destronó a Fortnite, League of Legends, GTA V, Dota 2 y muchos más títulos en Twitch con picos de hasta 153,000 espectadores simultáneos. Miles, de repente, vieron cómo este singular videojuego ocupaba las pantallas del mundo.

El evento de Año Nuevo de Escape From Tarkov incluyó grandes beneficios. Entre ellos, los más llamativos son los drops, que incluyen valiosos ítems para el juego, como armas y demás accesorios tan solo viendo algunos streams del título en Twitch.

Cómo descargar Escape From Tarkov

Para descargar y jugar ya Escape From Tarkov, primero es necesario que compres el título desde su página oficial en este enlace.

Luego, con tu cuenta en la página oficial ya iniciada, deberás navegar a la página principal, buscar el ícono de perfil de Escape From Tarkov en la esquina superior derecha (no el de foro), allí encontrarás la opción para descargarlo. Su precio actual (con un descuento del 25%) es de 33,74 dólares.

Es importante saber que Escape From Tarkov solo está disponible desde su página oficial, y la única manera legítima de obtenerlo es a través de esta. No es recomendable recurrir a páginas de venta de códigos de activación pues podrían representar estafas.