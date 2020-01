PS4: tres videojuegos de Uncharted llegan gratis para enero con PS Plus [VIDEO]

Sony quiere que empieces el 2020 con mucha acción. Es por eso que anunció los cuatro videojuegos para que los disfrutes en PS4. Conoce cuándo podrás descargar estos juegos completamente gratis si tienes una suscripción a PlayStation Plus.

Los videojuegos gratis que llegarán para el mes de enero en PS4 fueron anunciados desde la cuenta oficial de PlayStation en redes sociales, en el que menciona que Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator han sido los títulos elegidos para iniciar con todo el 2020.

Es necesario mencionar que Titanfall 2 y Monster Energy Supercross, los videojuegos gratis del mes de diciembre en PS4 aún se pueden descargar, ya que tienes hasta el 6 de enero para tenerlos en tu biblioteca digital de PlayStation Plus.

Los juegos gratis de PS4 para enero 2020

Uncharted: The Nathan Drake Collection es un grupo de tres videojuegos de la famosa saga de Naughty Dog, creadores de The Last of Us de PlayStation 3, que fue estrenada exclusivamente para PS4 en 2015, pues recordemos que esta franquicia fue lanzada por primera vez en PS3.

Este paquete comprende los tres primeros videojuegos de Uncharted, los cuales presentan mejoras significativas respecto a los detalles gráficos, iluminación, modelado de personajes y jugabilidad.

Uncharted: The Nathan Drake Collection tiene como protagonista a Nathan Drake, quien es un cazador de tesoros que viaja por varios lugares arqueológicos, que están inspirado en la actualidad, en las que tendrá misteriosas aventuras muy relacionadas a estos escenarios.

Goat Simulator

El otro videojuego elegido por Sony para enero es Goat Simulator, que como dice su nombre te convertirás en una cabra que vive en una ciudad urbanizada, en donde tendrás divertidas experiencias con los humanos.

Recuerda que Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator se podrán descargar gratis y añadirlos a tu biblioteca digital de videojuegos de PS4 siempre y cuando tu suscripción a PlayStation Plus esté activa.

Esto se debe a que PlayStation Plus te permitirá disfrutar de estos videojuegos aunque no tengan un multijugador online, lo que quiere decir que una vez venza tu suscripción a PS Plus ya no podrás jugarlos en tu PS4.