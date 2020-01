Pokémon GO: cómo vencer el Moltres oscuro de Giovanni, jefe del Team GO Rocket [VIDEO]

Pokémon GO aún corre peligro incluso durante las primeras horas del 2020. Esto se debe a que Giovanni, jefe del Team GO Rocket, sigue amenazando a los usuarios ahora con Moltres oscuro, pero no te preocupes porque te mostraremos los mejores pokémon para vencerlo.

El debut de Moltres oscuro en Pokémon GO hace que los usuarios del juego de realidad aumentada ya no puedan conseguir a ‘Dark’ Zapdos. Además, el Team GO Rocket ha recibido una nueva investigación especial.

Si bien no se han reportado las nuevas misiones de la investigación especial del Team GO Rocket en Pokémon GO, los usuarios que aún no completan las anteriores también podrán encontrarse con Moltres oscuro.

Con la llegada de Moltres oscuro a Pokémon GO Giovanni podría tener nuevos ‘dark’ legendarios a partir de febrero. Esto se debe a que este poderoso pokémon de Kanto estará disponible en el juego de realidad aumentada por todo un mes.

Pokémon GO

Los mejores counters para vencer a Moltres Oscuro

Inicia el 2020 enfrentando a Giovanni, jefe del Team GO Rocket, en Pokémon GO para poder registrar a Moltres oscuro y poder purificarlo, pero antes debes vencer a este peligroso personaje.

Recuerda que Moltres es de tipo volador/fuego, lo que significa que tiene debilidad x2 a las criaturas de tipo roca. Es por eso que te mostraremos los mejores pokémon que tienen los ataques más poderosos de este tipo en Pokémon GO.

Tipo roca

Rampardos con Antiaéreo y Avalancha.

Terrakion con Antiaéreo y Avalancha.

Tyranitar con Antiaéeo y Roca Afilada.

Aerodactyl con Lanzarrocas y Avalancha.

Rhyperior con Antiaéreo y Roca Afilada.

Golem (Kanto o Alola) con Lanzarrocas y Pedrada.

Aggron con Antiaéreo y Roca Afilada.

Solrock con Lanzarrocas y Avalancha.

Sudowoodo con Lanzarrocas y Avalancha.