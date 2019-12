PES 2020 reduce su precio cuatro veces por ofertas de Año Nuevo [FOTOS Y VIDEO]

Imperdible. PES 2020 apenas apareció en el mercado hace unos meses, pero ya ha visto su precio reducido hasta cuatro veces gracias a las ofertas de Año Nuevo. El título de Konami se ofrece por tiempo limitado a una cuarta parte de su precio original.

La mejor época del año para los gamers, al menos para los amantes de PES 2020. Y es que, por ofertas de Navidad y Año Nuevo, ya es posible adquirir el último simulador de Konami a un precio que muchos esperaríamos recién en algunos años.

PES 2020: oferta reduce su precio hasta cuatro veces

PES 2020 fue lanzado apenas el pasado septiembre de este 2019, para PS4, Xbox One y PC. Se trata de poco más de tres meses desde su aparición oficial y ya podemos ver una oferta que supera todas las expectativas de los fanáticos.

Merece la pena recordar que PES 2020 es el primer videojuego de la saga en contar con cuatro equipos peruanos licenciados (Alianza Lima, Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario) además de la Selección Peruana de Fútbol. Si eres seguidor del balompié nacional, seguramente no querrás desaprovechar este gran descuento.

El precio original de PES 2020, en el mercado internacional, fue de US$60, es decir, unos 200 soles. Sin embargo, el título en el mercado local pudo alcanzar hasta los 239 soles en su lanzamiento y hasta hoy.

Precio de una sola ocasión

Este dato pesa mucho, y nos hará considerar bien esta oferta de Año Nuevo. La tienda online que ha generado el descuento, ofrece PES 2020 por la absurda suma de 52,68 soles, una cuarta parte de lo que costó originalmente en Estados Unidos (200 soles aproximadamente).

Aunque suene increíble, no todo es color de rosa, y debes saber que esta increíble oferta solo podrá ser aprovechada si quieres tener PES 2020 en tu PC. Lamentablemente, no hay descuento similar para PS4 ni Xbox One. Los usuarios de consola tendrán que esperar un poco más al futuro cercano para conseguir el videojuego a este precio.

Si aún quieres PES 2020 pero para PS4 o Xbox One, debes saber que tanto la PSN Store como la tienda de Xbox también presentan ofertas actualmente, aunque no tan atractivas. El título cuenta con un precio de 34,49 dólares (114 soles) en PSN Store. En la Microsoft Store, su precio es de 35,99 euros (133 soles).

PES 2020: descargar

Sin embargo, PES 2020 no es para nada un título exigente en cuanto a rendimiento, al menos no a la par de lo último de la industria. Una computadora con Windows 7, 8GB de RAM y un procesador Intel Core i3 o similar (AMD Phenom II x4, por ejemplo) te servirán de sobra, aunque sus requerimientos mínimos exijan una tarjeta gráfica, hay quienes se han aventurado a ejecutarlo con gráficos integrados, con resultados decentes.

La tienda online de videojuegos digitales que ofrece PES 2020 a este imperdible precio es Nuuvem. Una tienda brasileña que se ha venido ganando la aceptación de los gamers latinoamericanos en los últimos años. Esta te permite comprar el código del título, para luego reclamarlo en tu cuenta de Steam.

Si no conoces Nuuvem, ni mucho menos Steam, puedes revisar este enlace, y este otro, para aprender rápidamente como comprar PES 2020 en un par de minutos y disfrutarlo ya en tu computadora. Recuerda que en una PC puedes conectar tanto mandos de PS4 como de Xbox One vía puertos USB (Steam los reconoce) por lo que la experiencia no cambia mucho.

PES 2020 Legend Edition también en oferta

PES 2020 Legend Edition también está en oferta en Nuuvem. Esta versión incluye un jugador legendario de PES, Ronaldinho 2019, un préstamo por 10 partidos de Lionel Messi, un agente Premium (3 jugadores) por 30 semanas y renovaciones de contrato de 3 jugadores por 30 semanas, todo para MyClub.

PES 2020 Legend Edition cuesta normalmente 91,99 dólares para PS4, aunque con las ofertas actuales de PSN Store, lo puedes adquirir a 45,99 dólares. Sin embargo, en Nuuvem, el precio de esta versión alcanza la ridícula cifra de 87,83 soles, es decir, unos 26 dólares. Tú decides. La oferta está disponible hasta aproximadamente el 4 de enero.