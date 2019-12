Pokémon GO: Regice, con opción de shiny, regresa a las incursiones por tiempo limitado

En Pokémon GO Virizion no será el único legendario que deberás derrotar en las incursiones, pues se ha revelado que Regice regresará al juego de realidad aumentada para retar a todos los entrenadores. Además, tendrás la opción de capturarlo en su variante shiny.

Son muchos los jugadores de Pokémon GO que no pudieron participar del evento principal de Regigigas, quien ahora está en las incursiones EX, por consiguiente, no pudieron registrar la variante shiny de alguno de los tres ‘Regis’. Sin embargo, Niantic les da una nueva oportunidad de conseguir a Regice.

Los usuarios de Pokémon GO están celebrando el evento de Navidad, que diariamente otorga increíbles bonus como doble experiencia, caramelos o polvos estelares por captura e intercambio. Además, de ello también capturar nuevos pokémon de la región Teselia como Cubchoo o Cryogonal.

El regreso de Regice a Pokémon GO

Tal como lo mencionamos en líneas anteriores, Regice, el ‘regi’ de tipo hielo, hará su aparición en las incursiones de nivel 5 de Pokémon GO. Pero tranquilo, pues esto no significa que Virizion dejará las raids, sino todo lo contrario.

Ante esta variedad de legendarios en las incursiones de Pokémon GO, te recomendamos ir por Regice para registrar su variante shiny, ya que este legendario estará en el juego de realidad aumentada por tiempo limitado. Recuerda que Regice con 100% IV’s tiene un PC de 1784 y con clima a favor es de 2230.

El retorno de Regice se realizará el sábado 28 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche hora local. Durante estas 8 horas, los usuarios de Pokémon GO podrán retarlo y forzarán su suerte para conseguir su aspecto shiny.

Recuerda, Regice es de tipo hielo, por lo que te recomendamos hacer un equipo con criaturas de tipo fuego, lucha roca y acero para sí vencerlo rápidamente en las incursiones de Pokémon GO. Por el momento, no se sabe si tendrá el movimiento: Fijar Blanco.