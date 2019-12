Pokémon GO: la evolución de Eevee más poderosa aprenderá Última Baza en esta fecha

Pokémon GO es una caja de sorpresas e intenta satisfacer a todos sus jugadores. Es por eso que lanzará un nuevo micro-evento en menos de 24 horas para que esta evolución de Eevee aprenda uno de los mejores movimientos de tipo normal: Última Baza.

Recordemos que Última Baza es el movimiento más solicitado por los fans del competitivo en PVP de Pokémon GO, ya que varias de las evoluciones de Eevee pueden hacer mucha diferencia en un reñido combate entre entrenadores con este ataque.

Además, Última Baza es un ataque Legacy, lo que quiere decir que solo se puede aprender durante un Community Day, como el que sucedió hace unas semanas en Pokémon GO, en el que los días de la comunidad del 2018 y 2019 se desarrollaron en 2 días y las 22 criaturas protagonistas aprendieron por evolución los poderosos movimientos.

A pesar que este evento se realizó durante dos días muchos entrenadores no participaron. Es por eso que los creadores de Pokémon GO le darán una nueva oportunidad para que los usuarios puedan hacer que una de las evoluciones más poderosas de Eevee pueda aprender el movimiento Última Baza.

Es por eso que te recomendamos esperar unas horas para evolucionar a tu Eevee para que una de sus transformaciones pueda aprender Última Baza, movimiento que volverá a Pokémon GO solo por algunas horas. Además, necesitarás de un importante objeto para que esto suceda, y en el mejor de los casos de un truco que te contaremos en las siguientes líneas.

Última Baza vuelve a Pokémon GO

Niantic compartió toda la información del inmenso evento de Navidad de Pokémon GO, el cual está activo desde el 24 de diciembre y culminará el miércoles 1 de enero. Además, de los bonus que se van desbloqueando durante diariamente, también se realizarán pequeñas celebraciones y Eevee es uno de los protagonistas.

El sábado 28 de diciembre se activará un evento desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche hora local. Tiempo en el que los usuarios de Pokémon GO podrán activar el Módulo Cebo Glaciar en las poképaradas para que criaturas de tipo hielo aparezcan.

Usuarios de Pokémon GO tendrán un Community Day extraordinario de pokémon tipo hielo, pues aparecerán con mayor frecuencia Cubchoo, Lapras, Delibird y otras criaturas. Además, Glaceon, evolución de Eevee, podrá aprender el ataque cargado Última Baza solo por este día.

Así como lo lees, Niantic eligió a Glaceon como el gran protagonista de este pequeño evento para que pueda aprender el movimiento Última Baza, lo cual abriría opciones de que otra evolución de Eevee también tenga eventos privados en Pokémon GO.

¿Cómo evolucionar un Eevee en Glaceon?

Glaceon es una de las evoluciones que tiene Eevee en la cuarta generación, pero no te preocupes que no necesitarás de una Piedra Sinnoh para registrarla en Pokémon GO, pues el único requisito es estar cerca de una poképarada que tenga activo el Módulo Cebo Glacear para conseguirlo.