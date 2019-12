Pokémon GO: Cómo vencer a Delibird y capturarlo en su versión de Pokémon Oscuro [VIDEO]

Delibird es el símbolo de la Navidad en Pokémon GO. Sin embargo, en este nuevo evento ha sido controlado por los reclutas del Team GO Rocket, quienes lo han convertido en un temible pokémon oscuro y aquí te contamos cómo derrotarlo.

El evento de Navidad terminará en menos de una semana en Pokémon GO, por lo que miles de usuarios salen a las calles para retar a los reclutas y líderes del Team GO Rocket para conseguir importantes pokémon oscuros, que al ser purificados tendrán muy buenos IV’s y Delibird es uno de ellos.

Por primera vez en Pokémon GO, Delibird, quien es la representación de Santa Claus, llega en cuatro versiones al juego de realidad aumentada: normal, shiny, como pokémon oscuro y purificado, los cuales ya puedes registrar en el videojuego, pero no será una tarea fácil.

¿Quién es Delibird?

Además de ser el máximo representante de la Navidad en Pokémon, Delibird es una criatura que fue añadida a la franquicia en la segunda generación. Es de tipo volador y Hielo y no cuenta con una evolución. Esto hace que se convierta en un ejemplar de colección para los usuarios de Pokémon GO

Delibird, el pokémon oscuro en Pokémon GO

Desde hace varios meses, el Team GO Rocket está sembrando el terror adueñándose de varias criaturas en Pokémon GO y por el evento de Navidad sorprendió a los fans y Delibird se ha convertido en su nueva víctima.

Como si fuese el ‘Grinch’, este Delibird no está de acuerdo con las celebraciones de Navidad en Pokémon GO, por lo que la misión de los usuarios es rescatarlo de las garras del Team GO Rocket y purificarlo. Pero para ello, primero debes derrotarlo y aquí te contamos cómo hacerlo.

Los mejores counters para vencer a Delibird

Es necesario que sepas que Delibird también se encuentra en las incursiones de nivel 3 de Pokémon GO. Además, tiene muchas opciones de ser capturado en su variante shiny, por lo que te recomendamos usar estos pokémon para derrotarlo.

Rampardos con Antiaéreo y Avalancha

Terrakion con Antiaéreo y Avalancha

Tyranitar con Antiaéreo y Roca Afilada

Aerodactyl con Lanzarrocas y Avalancha

Rhyperior con Antiaéreo y Roca Afilada

Aggron con Antiaéreo y Roca Afilada

Golem con Lanzarrocas y Poder Pasado

Como vencer a Delibird como Pokémon Oscuro

El hecho que Delibird sea controlado por el Team GO Rocket y se haya convertido en un pokémon oscuro hace que aumente su poder, pero su debilidad x2 hacia los ataques de tipo roca se mantiene, por lo que te recomendamos utilizar alguna de las criaturas mencionadas arriba para vencerlo en Pokémon GO.

No obstante, es necesario mencionar que Delibird como pokémon oscuro dejaría de aparecer bajo el poder del Team GO Rocket el 1 de enero, fecha en la que finalizará el evento de Navidad de Pokémon GO, por lo que te recomendamos apurarte en encontrar uno de ellos.