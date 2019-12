PS5 y Xbox Series X serán caras: precio de PlayStation 5 y otras consolas sería el más alto en años

Tanto la PS5, como su mayor competencia, la Xbox Series X, podrían llegar con un alto precio al mercado de videojuegos. Las consolas de siguiente generación subirían el costo del sector por contar un actualizado hardware, y los rumores anteriores sobre PlayStation 5, que Sony no negó del todo, podrían ser ciertos.

La PS5 y la Xbox Series X son las dos primeras consolas en confirmarse para la novena generación y ambas representan una feroz competencia entre sí. Esta disputa también se reflejará en el precio, pues ambas esperan presentar el costo más atractivo para los fans.

Xbox Series X

El hardware más actualizado en años

Sin embargo, engatusar a la mayoría no sería cosa fácil, menos en esta generación. Tanto la PS5 y Xbox Series X cuentan con especificaciones que resultan muy novedosas para el mercado de consolas, y solo podrían justificarse por un elevado precio.

El dilema fue expuesto por Daniel Ahmad, conocido analista de videojuegos y miembro de Niko Partners. En sus redes sociales, el mismo dijo que ni la PS5 ni la Xbox Series X no podrían lanzarse cómodamente con un precio menor a 400 dólares.

“Me cuesta pensar que la PS5 y la Xbox Series X puedan lanzarse con un precio inferior a los 400 dólares dada ya su lista de componentes preliminares para especificaciones conocidas. La CPU con tarjeta gráfica, la memoria GDDR6 y la unidad de estado sólido (almacenamiento) solos hacen más del 50%, tanto del precio de armado y los 400 dólares de precio en retail. Es o bien aceptar una fuerte pérdida, o ponerles un precio mayor a 400 USD” dijo Ahmed.

PS5 vs Xbox Series X: batalla de precios

El precio de PS5 como de Xbox Series X siguen siendo desconocidos y así probablemente sea hasta la mejor oportunidad para Sony y Microsoft de revelarlo. Esta podría ser la conferencia E3 de este año.

El precio de ambas consolas siempre será un factor importantísimo para empezar con buen pie en la generación. Las predecesoras de PS5 y Xbox Series X tuvieron una brecha de 100 dólares en su precio, lo que inclinó la balanza para PS4, cuyas ventas terminaron superando a Xbox One por mucho.

El hardware de PS5 y Xbox Series X aún no se conoce por completo, pero la aseveración de Ahmed sobre lo que ya se conoce hace preocupar a millones de fans en redes sociales, sobre todo después de algunas otras filtraciones que aseguran que PlayStation 5 podría superar el precio de 600 dólares.

Ahmed también menciona la opción de no generar ganancias. Esto podría sonar no viable, bajo ninguna manera, pero es algo que en Sony ya ejecutaron con PS3. Dicha consola solo pudo generarle ganancias a la compañía a partir de su quinto año en el mercado. El respaldo estuvo en las altas ventas de PlayStation 2 (la consola más vendida de la historia). La PS5 podría tener otro fuerte colchón gracias al éxito de PS4.

Por su parte, Microsoft no sale de una gran experiencia con Xbox One, relegada a un lugar infame en los ránkings de ventas históricos. Xbox Series X tiene la fuerte misión de contrarrestar a PS5 y, aunque la consola de Sony pueda empezar con ventaja, no deja de tener un talón de Aquiles y ese podría ser el precio.

PS5: fecha de salida

PS5 está prevista para llegar a finales de 2020. Así lo aseguró la misma Sony, aunque no confirmó una fecha exacta. Por su parte, la Xbox Series X llegará también para esas fechas. Todavía no hay certeza sobre si la fecha de salida de ambas consolas coincidirían o sobre cuál llegaría primero.