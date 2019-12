Ofertas de Navidad: PS4 a menos de 1000 soles y más descuentos en estas tiendas locales [FOTOS]

La navidad 2019 es de las fechas más esperadas por todos para pasarla en familia y recibir los regalos que uno tanto anhela. Sin embargo, si eres de las personas que no ha comprado un obsequio, te contamos que estas tiendas locales han lanzado una increíble oferta de PS4, cuyo precio es menor a 1000 soles.

Desde hace varios años, las tiendas por departamento, tanto virtual como física, arman increíbles ofertas que son aplaudidas por aquellas personas que quieren adentrarse en la industria de videojuegos, ya que pueden comprar una PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC con grandes descuentos e incluso se arman combos, conocidos como bundles entre la comunidad.

PS4

Es por eso que para celebrar la Navidad y sorprender a tu amigo o hacerte un regalo tú mismo, las tiendas locales ya lanzaron ofertas exclusivamente para aquellos que les gustan los videojuegos y una de las consolas favoritas de muchos es PS4, la misma que podrás comprar en bundles con juegos o solo la plataforma.

Con la inminente llegada de la nueva generación de consolas, que se resume en PS5, muchas tiendas por departamento han optado por disminuir el precio de la actual PS4, cuyo valor monetario cae más gracias a las ofertas de Navidad.

¿Cuánto cuesta una PS4 en Perú?

PlayStation 4 es una de las consolas más caras en Perú, pues el modelo de PS4 Slim es de 1799 soles, mientras que la versión ‘Pro’ de la consola rodea los 2200 soles, por lo que el mejor momento de comprar esta plataforma es cuando hay ofertas.

Es por eso, que Ripley está vendiendo la PS4 Slim, sin ningún videojuego, a 999 soles gracias a la oferta de Navidad, pues el descuento es de 44% y estás ahorrando 800 soles. No obstante, esta promoción ya está agotada.

Pero para que no te quedes con las ganas de tener una PS4, te contamos que en Lineo también puedes encontrar en oferta la consola PlayStation 4 con un increíble descuento por Navidad y viene con el videojuego Horizon Zero Dawn. El precio de este combo es de 1099 soles con tarjeta CMR.

Además, Sodimac también se une a las increíbles ofertas de Navidad y ofrece el último Bundle de PS4 con los videojuegos Days Gone, Detroit Become Human y Rainbow Six Siege a un precio de 1299 soles.

Para los amantes del fútbol en consolas también hay una gran oferta de Navidad y la trae la tienda Coolbox, quienes están vendiendo el bundle de PS4 con FIFA 20 a 1299.99 soles.