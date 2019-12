Pokémon GO: cómo capturar a Stantler, Absol y Bagon, los nuevos pokémon oscuros shiny [FOTOS]

Pokémon GO recibe más contenido relacionado al Team GO Rocket. Esto se debe a un reciente reporte que revela el debut de los pokémon oscuros Stantler, Absol y Bagon, quienes ya pueden ser capturados en sus variantes shiny.

Con el debut de Stantler, Absol y Bagon como pokémon oscuros shiny en el juego de realidad aumentada, los usuarios deberán utilizar su radar Rocket, ya que la única forma de registrarlos es derrotando a los líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO.

Esta nueva actualización del evento de Navidad se ha convertido en la oportunidad perfecta para que los usuarios de Pokémon GO derroten a Arlo, Sierra y Cliff para así completar la etapa cuatro de la investigación especial Acechando en las Sombras o Un proyecto Desafiante del Team GO Rocket.

Los nuevos Pokémon oscuro shiny de los líderes del Team GO Rocket

De acuerdo a los reportes en redes sociales, es momento que te prepares un nuevo equipo para desafiar a los líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO, para así vencer a Absol, Bagon y Stantler. Es por eso que te contamos quién tendrá a uno de estos pokémon oscuros con opción a shiny.

Sierra tendrá a Absol como pokémon oscuro predilecto

Arlo elegirá a Bagon como su primer pokémon oscuro

Cliff llamará a Stantler como su primer pokémon oscuro

El debut de Absol, Bagon y Stantler como nuevos pokémon oscuros shiny, hace que Sneasel, Meowth y Scyther ya no estén bajo el control de los líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO. No obstante, su aspecto variocolor aún sigue activo en el juego de realidad aumentada y puedes conseguirlos a través de la eclosión de Huevos, incursiones o forma salvaje.

Los mejores counters para Absol, Stantler y Bagon

El evento de Navidad en Pokémon GO será el escenario de nuevos combates contra los líderes del Team GO Rocket y para vencer a los pokémon oscuros Absol, Stantler y Bagon te mostramos sus mejores counters.

Absol es débil a movimientos de tipo Hada, Bicho y Lucha.

Bagon es débil contra movimientos de tipo Dragón, Hielo y Hada.

Stantler es débil contra movimientos de tipo Lucha

Cómo encontrar a los líderes del Team GO Rocket en Pokémon GO

Desde la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO, la ubicación de los líderes de esta organización se han escondido en varias poképaradas. Sin embargo, para encontrarlos rápidamente y retarlos a un combate es necesario tener un radar Rocket.

Este readar Rocket se construye con seis componentes misteriosos, que se obtienen una vez hayas derrotado a algún recluta del Team GO Rocket. Una vez que tengas la media docena de objetos, se armará este importante ítem, que convertirá el mapa de Pokémon GO en un ‘tracker’ que nos permitirá conocer la guarida de Arlo, Cliff y Sierra.