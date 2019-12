Pokémon GO: primer Community Day del 2020 ya tiene fecha programada

Pokémon GO tuvo un gran año y en Niantic están seguros a repetir y hasta mejorar la hazaña para el 2020. La fórmula exitosa siempre han sido los eventos y entre los más importantes está definitivamente el Community Day, tanto que la fecha para el primer día de comunidad del próximo año ya está confirmada.

Los días de comunidad iniciaron hace casi dos años ya en Pokémon GO. Se tratan de eventos que suelen durar unas 3 o 4 horas y que se centran en un solo pokémon o familia evolutiva. Ya han sido 22 criaturas las elegidas hasta el momento para los Community Day.

Pokémon GO: Community Day de 2020

La buena noticia de Niantic es que ya están pensando en el número 23 y la fecha para su Community Day está confirmada. Se trata del primer día de comunidad del 2020 que seguirá la tradición por tercer año consecutivo.

El primer Community Day de Pokémon GO en 2020 todavía está por confirmar al pokémon elegido. Aun así, Niantic invitó a todos los fans, a través de las redes sociales, a adivinar cuál será la criatura estelar de este primer día de comunidad.

Muchos señalaron a Piplup en redes sociales, sobre todo por tratarse de uno de los pocos pokémon iniciales, de las generaciones disponibles en Pokémon GO, que no ha recibido aún su Community Day.

Las ventajas que ofrece Pokémon GO en estas celebraciones son muchas. Desde una mayor probabilidad de encontrar al pokémon estelar en estado salvaje hasta nuevos ataques exclusivos, bonus de captura, polvo estelar, reducción de la distancia para eclosionar huevos y módulos cebo de tres horas.

“Mientras miramos al 2019 en retrospectiva, no podemos más que darles un pequeño vistazo hacia el futuro. Nos emociona anunciar que el Community Day de Pokémon GO en enero será el 19 de enero desde las 11 a.m hasta las 2 p.m en tu horario local” anunció Niantic desde sus redes sociales oficiales.

Asimismo, hicieron un recuento de varios eventos ocurridos en Pokémon GO durante el 2019. Una eclosionatón y Sincroaventura, una Zona Safari en Porto Alegre (primer evento del juego de realidad aumentada en Latinoamérica), Año nuevo Lunar, la invasión del Team GO Rocket y más.