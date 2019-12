Perú nuevamente en una alta competencia de esports. Nuestro compatriota Gustavo Martin Alfaro, alias ‘Vader.pe’ campeonó en las clasificatorias sudamericanas en Brasil y viajará a Japón para el torneo mundial de The King of Fighters XIV, en el SNK World Championship 2019.

The King of Fighters es peruano. ‘Vader.pe’ arrasó con la competencia quedándose con el primer puesto por delante de los más talentosos exponentes de la región como Javier y Kleber Yagami del Team Yagami, Mk Duhkof, Fusion Monokof y muchos más.

Peruano 'Vader.pe' clasifica al mundial de The King of Fighters XIV

En total fueron ocho victorias y tan solo una derrota para ‘Vader.pe’ (la única derrota fue ante Javier Yagami) finalizando con un porcentaje de efectividad del 88,89%. Ahora el peruano se alista para la SNK World Championship, donde buscará ser campeón mundial de The King of Fighters XIV.

El torneo mundial se realizará en Tokyo, Japón. La gran final está programada para el 27, 28 y 29 de marzo, y se enfrentarán los 16 mejores jugadores de The King of Fighters XIV. El peruano Vader.pe se encuentra ya entre los 15 mejores del videojuego a nivel mundial.

La SNK World Championship contiene dos categorías, una para The King of Fighters XIV y otra para Samurai Shodown. Para ambos, el premio para el primer lugar es de 3,000,000 yenes (más de 25,000 dólares).

Aquí la gran final de KOF en el Battle Coliseum 2019, clasificatoria realizada en Brasil, en la que el peruano Vader.pe derrota al local Javier Yagami y clasifica al torneo mundial de The King of Fighters XIV en Tokio:

The King of Fighters (también conocido como KOF) es una de las sagas más reconocidas del género de luchas a nivel mundial. Como serie, inició en 1994 a modo de ‘crossover’ entre Fatal Fury, The Art of Fighting y otras sagas de SNK en el género. El último videojuego de la misma, The King of Fighters XIV sigue siendo muy popular por su escena competitiva (esports) y en países como Perú, Brasil y Argentina.