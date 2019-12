Xbox Series X dejaría en ridículo a PS5 por esta gran cantidad de videojuegos exclusivos [VIDEO]

Xbox Series X fue de las grandes sorpresas que tuvo la ceremonia The Game Awards 2019, y es que Microsoft sorprendió a todos al presentar su nueva consola, de la que ya se conocen ciertos detalles como la cantidad de videojuegos exclusivos desde su lanzamiento, que serían más del doble que los de PS5.

La batalla de consolas de novena generación entre Microsoft y Sony ha dado un giro de 180 grados. Pues la empresa norteamericana confirmó que su nueva consola de novena generación Xbox Series X también llegará a finales del 2020, fecha en la que aterrizaría la nueva PS5, pero el precio de ambos aún continúa siendo un misterio, pero lo que no es la cantidad de videojuegos exclusivos que tendrían las plataformas.

La nueva información respecto al catálogo de videojuegos exclusivos para Xbox Series X llega por los comentarios del periodista ruso Anton Loginov, conocido por filtrar el anuncio de Death Stranding para PC hace unas semanas.

El periodista publicó en Reddit que la nueva Xbox Series X tendrá desde su lanzamiento, a finales del 2020, un catálogo de 12 o 16 videojuegos exclusivos, número que supera con creces lo anunciado por ahora para PS5.

Pues recordemos que, si bien la nueva consola de Sony no se presentó en The Game Awards 2019, se proyectó el tráiler del primer exclusivo de PS5 que sería Godfall, videojuego que está siendo desarrollado por Counterplay Games y en la producción se encuentra Gearbox.

Lo dichi por Anton Loginov parece dar en el clavo en los planes de Microsoft, ya que desde hace algunos años la empresa está reclutando equipos de desarrollo de videojuegos para incorporarlos a Xbox Game Studios y así crear sus exclusivos.

Por otro lado, también surgió la información que Xbox Series X recibiría nuevos videojuegos exclusivos en un promedio de 3 a 4 meses, por lo que tendría un catálogo muy rico respecto a obras para disfrutar en la nueva consola de novena generación.

Además, Anton también se refirió al catálogo que tendrá PlayStation 5 desde su lanzamiento, comparándolo con el de Xbox Series X, y afirma que esperada consola PS5 no contaría con grandes videojuegos exclusivos en un inicio, ya que Sony se concentraría en lanzar versiones mejoradas de The Last of Us Part II o Ghost of Tsushima, ambos títulos de PlayStation 4.

Es necesario mencionar que los videojuegos exclusivos de Xbox Series X hasta el momento son Halo Infinite y Hellblade 2, títulos que no tienen una fecha de lanzamiento oficial en la consola de Microsoft.