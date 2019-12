Pokémon GO Community Day 2018 y 2019: criaturas, ataques Legacy y cómo aprovechar los dos días [FOTOS Y VIDEO]

El evento más esperado del año en Pokémon GO. Llegó por fin el Community Day 2018 y 2019, en el que podremos hacernos con todos los bonus y criaturas que llegaron a los días de comunidad por estos dos últimos años.

Qué es el Community Day 2018 y 2019 en Pokémon GO

Pokémon GO se caracterizó en los últimos años por los constantes eventos que genera para sus usuarios. Quizá los más importantes o provechosos de estos sean los Community Day, siempre enfocados en una criatura o línea evolutiva.

La gran noticia es que Niantic ha decidido cerrar el presente año a lo grande, con el Community Day más grande ocurrido en Pokémon GO hasta la fecha, una celebración que durará dos días y traerá a más de una decena de criaturas.

Fecha y horario del Community Day 2018 y 2019

El hecho fue confirmado por la misma Niantic hace unas semanas. El Día de la comunida 2018 y 2019 arranca este 14 de diciembre a las 9 de la mañana y terminará el domingo 16 del mismo mes a las 9 de la noche tanto en Perú, México, España, Argentina como en todas las regiones del mundo de Pokémon GO.

Todos las criaturas del Community Day 2018 y 2019

Son un total de 22 criaturas las que estarán disponibles con grandes beneficios y serán más comunes en Pokémon GO. El Community Day 2018 y 2019 reúne todos los días de comunidad habidos hasta el momento.

Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, Cyndaquil, Mareep, Larvitar, Beldum, Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ratls, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig y Chimchar es la lista completa de criaturas con mayor probabilidad de aparecer, tanto naturalmente como en su versión shiny, en Pokémon GO durante el Community Day 2018 y 2019.

Todos los shiny en el Community Day 2018 y 2019 de Pokémon GO

En este video de YouTube, puedes ver el aspecto de todos los shiny disponibles en el Community Day 2018 y 2019 de Pokémon GO:

Consejos para el Community Day 2018, 2019

Para aprovechar mejor este Community Day se debe tener en cuenta que el tiempo es un factor importante. Lo mejor es anticiparse a la gran oferta de criaturas que habrá en Pokémon GO, algo nunca antes visto.

Por ello es vital tener espacio en la mochila de Pokémon GO, tanto de criaturas como de objetos. Aumenta las bolsas con las monedas que tengas guardadas.

Este Community Day no se repetirá (o al menos no habrá nada parecido) en algo de tiempo, por lo que es mejor si lo aprovechas para capturar a los pokémon que no tienes registrados en la pokédex de Pokémon GO.

También llegan los ataques Legacy que estarán disponibles solo por estos Community Day 2018 y 2019. Así puedes evolucionar a algunas criaturas, pero lo mejor es que guardes esos momentos para el final del evento en Pokémon GO.

Utiliza un trozo de estrella al iniciar el evento. El polvo estelar puede ganarse como una bola de nieve con nuestra primera captura de Pokémon GO en el Community Day 2018 y 2019.

El doble de experiencia después de pasar el nivel 40 es de gran ayuda y ahora hay una gran oportunidad de abrir un gran número de huevos de suerte y obtener gran experiencia. Sigue más consejos para El Community Day 2018 y 2019 de Pokémon GO en este video de YouTube.