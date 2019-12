La ceremonia de The Game Awards 2019 fue el mejor escenario para mostrar por primera vez a la consola de siguiente generación de Xbox y la que será la competencia de PS5. Xbox Series X ya invadió Facebook y otras redes sociales con innumerables memes que se burlan de su aspecto.

Microsoft dio el batacazo más sorpresivo durante la última edición del The Game Awards 2019, pues nadie en Facebook se esperaba un anuncio de semejantes dimensiones. Xbox Series X será la sucesora de Xbox One y el nombre comercial del ya otrora proyecto de Xbox Scarlett.

Los mejores memes de Xbox Series X

Lo que sí aseguró la repentina presentación fueron memes, muchos memes. En Facebook, miles de fans aprovecharon la oportunidad para burlarse del aspecto de la nueva Xbox Series X. Su diseño de ángulos rectos le ha generado apodos como “gabinete” o “refrigerador” en redes sociales.

Como ya es tradicional en la comunidad de videojuegos, un gran conjunto de memes se ha hecho viral y ya invaden tanto Facebook, Reddit como otras redes sociales. La Xbox Series X ya se hace presente en la industria y quizá de la manera más cómica.

La ceremonia de The Game Awards 2019 no brindó mayores detalles sobre la Xbox Series X. Tan solo conocemos que su lema será “Power Your Dreams” y que llegará en las fiestas navideñas de 2020, muy cerca de la PS5. Todavía no se conoce su precio ni mayores detalles de su hardware (specs).

También pudimos conocer a su mando, que recibirá el nombre de Xbox Wireless Controller, un modelo similar al mando tradicional de Xbox One pero con un tamaño y diseño refinado. Este mismo sí ha recibido elogios en redes sociales como Facebook, gracias a un botón “share” muy similar al de PS4 y una cruceta (d-pad) del Xbox Elite Series 2. Lo mejor es que será tanto compatible con Xbox Series X como con Xbox One y Windows 10.

Adicionalmente, se anunciaron también los primeros videojuegos que llegaran con la Xbox Series X, en forma de ‘World Premiere’ en The Game Awards 2019. Senua’s Saga: Hellblade II (secuela de Hellblade: Senua’s Sacrifice).

Además de otros títulos desarrollador por los estudios recién adquiridos por Xbox Game Studios a lo largo de este año (más de una docena). Spencer no mermó en asegurar que la Xbox Series X tendrá la parrilla más grande y creativa de lanzamiento en una consola jamás vista. Ver para creer.

Revisa los mejores memes de la Xbox Series X en nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.