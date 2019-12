The Game Awards 2019: conoce todos los ganadores de los ‘Oscar’ de los videojuegos [VIDEO]

La ceremonia The Game Awards 2019 llegó a su fin tras casi cuatro horas de transmisión en YouTube, Twitch y Facebook, tiempo en que mantuvo en vilo a millones de fanáticos de la industria que deseaban conocer el mejor juego del año, disputa que estuvo entre Death Stranding y Sekiro Shadows Die Twice. En los siguientes párrafos te mostramos la lista de todos los ganadores.

The Game Awards 2019 no solo ha sido premios, sino que también se mostraron una gran cantidad de videojuegos que llegarán durante todo el 2020. Además, para la sorpresa de muchos, Sony recibió un certero golpe por parte de Microsoft, debido a que la empresa norteamericana mostró al mundo su consola de novena generación, Xbox Series X, mientras que PS5 no apareció.

No obstante, Sony hizo lo posible para no quedarse atrás frente a su rival y mostró el tráiler del primer exclusivo de PlayStation 5, Godfall, durante los “premiere worlds” de The Game Awards 2019. Además, liberó el tráiler del tan esperado título Ghost of Tsushima.

The Game Awards 2019 presentó 26 categorías de las cuales Death Stranding fue el videojuego más galardonado de la ceremonia con tres premios, lo que hacía posible pensar que la creación de Hideo Kojima podía llevarse el título a mejor juego del año, dejando de lado a Sekiro Shadows Die Twice, Control, Super Smash Bros Ultimate,The Outer Worlds y Resdient Evil 2 Remake.

Sin embargo, la sutileza y la gran habilidad del Lobo con la espada supieron interponerse ante Death Stranding y demás videojuegos en mención, por lo que The Game Awards 2019 le otorgó el título a mejor juego del año a Sekiro Shadows Die Twice, que fue desarrollado por From Software y publicado por Activision.

Además, es necesario resaltar que el actual juego del año en The Game Awards 2019, Sekiro Shadows Die Twice fue creado por Hidetaka Miyazaki, quien desarrollo la famosa saga Dark Souls y Bloodbourne, y está disponible desde el 22 de marzo, en su versión física y digital en PS4, Xbox One y Steam.

Otra de las sorpresas que se presentaron en The Game Awards 2019 se dio minutos antes de que se anuncie el juego del año, GOTY (Game of the Year 2019), pues subió al escenario Michelle Rodriguez y Vin Diesel para anunciar el videojuego Fast and Furious Crossroads, cuyo tráiler te dejamos a continuación.

Todos los Ganadores de The Game Awards 2019

Mejor videojuego de actualización constante:

Fortnite

Mejor videojuego multijugador:

Apex Legends

Mejor videojuego de deports o conducción:

Crash Team Racing Nitro Fueled

Mejor apoyo a la comunidad:

Destiny_2 (Bungie)

Mejor videojuego de estrategia:

Fire Emblem: Three Houses

Mejor videojuego para dispositivos móviles:

Call of Duty: Mobile

Mejor videojuego familiar:

Luigi’s Mansion 3

Mejor videojuego VR/AR:

Beat Saber

Mejor videojuego de lucha:

Super Smash Bros. Ultimate

Mejor videojuego de acción:

Devil May cry 5

Mejor vidoejuego indie:

Disco Elysium

Mejor videojuego como servicio:

Fortnite

Mejor videojuego por impacto:

Gris

Mejor videojuego eSports:

League of Legends

Mejor jugadore de eSports:

Kyle 'Bugha0 Giersdorf (Campeón de Fortnite)

Mejor equipo de eSports:

G2 Esports de League of Legends

Mejor evento de eSports:

League of Legends World Championship 2019

Mejor entrenador de eSports:

Danny ‘Zonic’ Sørensen del clan Astralis, Counter Strike: Global Offensive)

Mejor presentador de eSports:

Eefje “Sjokz” Depoortere

Mejor interpretación:

Mads Mikkelsen como Cliff en Death Stranding

Mejor diseño de audio:

Call of Duty: Modern Warfare

Mejor banda sonora:

Death Stranding

Mejor dirección de arte:

Control

Mejor dirección:

Death Stranding

Mejor narrativa:

Disco Elysium

Mejor videojuego del año: