The Game Awards 2019 es la ceremonia de premiación más importante de la industria, la misma que iniciará en tan solo unas horas y para vivir desde ya esta gala se anunció The Game Festival, un evento digital que te permitirá descargar y jugar gratis la demo de 12 videojuegos que llegarán a Steam.

The Game Festival debutará en esta nueva edición del The Game Awards 2019. Pues fue diseñada desde 0 y todo apunta que sería parte de la importante ceremonia en las próximas galas que se vayan a realizar a futuro.

Geoff Keighley, fundador y maestro de ceremonia de The Game Awards 2019, utilizó su cuenta de Twitter para hacer oficial que durante dos días podrás disfrutar de la demo de 12 videojuegos en tu PC desde la plataforma de Steam por el evento The Game Festival.

La demo de 12 videojuegos estará completamente gratis en Steam y permanecerán en la popular tienda online de Valve durante 48 horas. Con ello, el fundador de The Game Awards 2019 busca llevar su ceremonia al hogar de los más de 30 millones de expectadores a través de The Game Festival.

No obstante, el fundador de The Game Awards 2019 mencionó que The Game Festival no sería exclusivo de su ceremonia de premiación, sino que también busca llevar este evento a otras ferias de videojuegos como el E3.

Los videojuegos y demos que podrás jugar en The Game Festival

Eastward (Pixil/Chucklefish)

Spiritfarer (Thunder Lotus Games)

Moving Out (SMG Studio/Devm Games/Team 17)

Roki (Polygon Treehouse/United Label)

Chicory (Greg Lobanov)

System Shock (Nightdive Studios)

Wooden Nickel (Brain & Brain)

Haven (The Game Bakers)

Heavenly Bodies (2pt Interactive)

Acid Knife (Powerhoof)

The Drifter (Powerhoof)

Carion (Devolver)

SkateBird (Glass Bottom Games)

¿Cuándo podrás jugar los 12 videojuegos gratis en Steam?

Si estas en casa mientras lees esta nota, te contamos que The Game Festival ya está activo en Steam y lo único que debes hacer para disfrutar de la demo de estos videojuegos completamente gratis es solo poner en el buscador de la tienda el nombre de estos títulos.

Sin embargo, la demo no estará para siempre en tu biblioteca una vez lo hayas descargado desde la tienda de Steam. Esto se debe a que el maestro de ceremonia de The Game Awards 2019 reveló que solo podrás disfrutar desde hoy 12 de diciembre hasta el día de mañana, viernes 13.