The Game Awards 2019 está a horas de iniciar para dar a conocer qué videojuego será coronado como el mejor juego del año, categoría donde se encuentra Death Stranding, pero para un importante medio internacional la creación de Kojima no merece ser GOTY.

El medio de IGN sorprendió a todos los fans de Death Stranding de quitarlo de su lista de mejores juegos del año, luego de que hace semanas uno de sus redactores, quien hizo el review del videojuego, defienda la creación de Hideo Kojima.

Todo inició con una contundente publicación en el foro de IGN, en la que uno de sus miembros, cuyo ‘nickname’ es Krazy_K_Scorpion pidió ser realistas con Death Stranding, ya que si no fuese porque el nombre de Hideo Kojima esté en el título a nadie le importaría el videojuego.

La polémica nominación de Death Stranding al juego del año en The Game Awards 2019

Por otro lado, uno de los defensores de Death Stranding en el foro menciono que el videojuego de Hideo Kojima tiene ganada legítimamente su nominación al juego del año en The Game Awards 2019, aunque IGN intenta manipular de cierta manera las encuestas al no tenerlo como opción al GOTY desde un inicio.

La polémica decisión de IGN al retirar a Death Stranding de su lista de mejores juegos del año generó mucha polémica, y es posible que pueda afectar en las votaciones que el videojuego pueda recibir en las distintas categorías que ha sido nominado en The Game Awards 2019.

Desde que Death Stranding fue nominado a juego del año en The Game Awards 2019 han aparecido varios temas polémicos que manchan su nominación a esta categoría, en la que compite con Sekiro Shadows Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate, Control, Resident Evil 2 Remake y The Outer Worlds.