Pokémon GO recibió la actualización más esperada por todos los fanáticos del PVP, que también será aprovechado para aquellos que disfrutan de incursiones. Niantic detalló cómo funcionará el modo de juego GO Battle League y dio la lista de los ataques legacy que han vuelto y los nuevos movimientos que se han añadido.

GO Battle League es el modo de juego competitivo que tendrá Pokémon GO, el cual tendrá ligas, temporadas, rankings, reglas y mejorará el sistema de combate que ya conocemos en el juego de realidad aumentada.

Todos los detalles del competitivo de Pokémon GO fue anunciado a través de la web oficial del juego de realidad aumentada. Además, menciona que volvieron 12 ataques Legacy que serán de mucha importancia en este modo de juego como en incursiones.

También podrás conocer la lista de todos los pokémon que han recibido un nuevo ataques, para que puedas ‘farmearlos’ en el juego de realidad aumentada y los añadas a tu equipo tanto para incursiones como en las distintas ligas PVP de Pokémon GO.

Los nuevos ataques han llegado para dos legendarios y Lucario recibió su movimiento insignia. Esto será beneficioso para todos los usuarios de Pokémon GO que combaten contra los líderes del Team GO Rocket y en especial Giovanni.

Los ataques legacy vuelven a Pokémon GO

Los de Kanto volverán a brillar. Son 10 las criaturas de la primera generación que volverán a aprender los mejores ataques Legacy que alguna vez consiguieron durante su evento. Estos movimientos podrán ser conseguidos mediante evolución o MT’s y ya están activos en Pokémon GO.

Arcanine: Lanzallamas

Pliwrath: Disparo Lodo

Machamp Tajo Cruzado

Gengar: Garra Umbría

Exeggutor: Confusión

Pinsir: Corte Furia

Snorlax: Gole Cuerpo

Gyarados: Dragoaliento y Ciclon

Dragonite: Dragoaliento y Garra Dragón

Los pokémon que pueden aprender nuevos ataques

Otros pokémon de las cinco generaciones activas en Pokémon GO también aprenderán nuevos ataques que serán de gran ayuda tanto en el PVP como en incursiones y para atacar o defender gimnasios. Conoce la lista

Cloyster: Icy Wind

Kingdra y Octillery: Pulpocañón

Ferrothorn, Magnezone, Klinklang y Forrestress: Disparo Espejo

Beedrill, Drapion, Vespiqueen y Qwilfish: Aguijón Letal

Pinsir, Hariyama, Snorlax, Rhyperior y Melmetal: Fuerza Bruta

Lucario: Esfera Aural

Porygon2 y Porygon-Z: Fijar Blanco

Lickilicky: Bola Sombra

Heatran: Lanzallamas

Kyogre: Surf

Celebi: Bomba Germen

Tangrowth: Latigazo

Shiftry: Alarido

Ligas, temporadas, rankings y más del GO Battle League

Las batallas se realizarán en las tres ligas existentes de Pokémon GO: Liga Super, Liga Ultra y Liga Master. Además, Niantic revela que una liga estará activa durante toda una temporada, ya que irán rotando.

Sin embargo, Niantic no reveló detalles acerca de cuánto tiempo durará una temporada en el competitivo de Pokémon GO, ni mucho menos el orden en que cada una de las ligas mencionadas se activará.

Mientras vas ganando batallas durante la temporada, tu ranking aumentará incluso cuando las ligas del GO Battle League de Pokémon GO roten entre sí. Iniciarás en el Rank 1 y tendrás que esforzarte mucho para poder llegar al rango 10.

Además, cuando alcances un nuevo rango no podrás bajar por el resto que dure la temporada PVP en GO Battle League de Pokémon GO. Por otro lado, los ranks más altos recibirán increíbles recompensas.

Una vez que llegues al rango 10, te enfrentarás a los jugadores más poderosos de Pokémon GO. Los triunfos que logres aumentarán tu ranking, mientras que las derrotas lo harán caer, esto se debe al ratio de pérdidas y ganadas que habrá en GO Battle League.

Por último, los jugadores que participen en cualquiera de los sistemas de combate en el GO Battle League no tendrán permitido usar dos o más pokémon de un mismo tipo en su equipo.

¿Cuándo llega GO Battle League a Pokémon GO?

Te recomendamos que vayas buscando los pokémon más poderosos para la Liga Super, Ultra y Master de Pokémon GO, ya que según la información de Niantic el competitivo oficial GO Battle League llegará a inicios del 2020.