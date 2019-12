FIFA 20: Lanzaron los jugadores nominados para el Equipo del Año

Team of the Year (TOTY) es lo más esperado por los aficionados al modo Ultimate Team del juego FIFA. En su versión 2020, la empresa EA Sports –responsable de este juego- comunicó este 12 de diciembre que ya se encuentra disponible la plataforma para elegir a los mejores jugadores del año, que involucra la segunda parte de la temporada 2018/2019 y la primera de la 2019/2020.

Entre los jugadores más destacados están: En el puesto de arquero están Allison, Oblak, Ederson, ter Stegen y Onana. En la defensa, Bonucci, Alexander-Arnold, T. Silva, Hummels, van Dijk, Alex Sandro, Koulibaly, Gimenez, De Ligt, Marquiños, Laporte, Tagliafico, Sergio Ramos, Alba, Vertonghen, Kimmich, Skriniar y Robertson.

En el medio están jugadores como Kanté, Silva, Eriksen, Fabinho, Verrati, De Bruyne, Tadic, Dybala, Ziyech, Henderson, Wijnaldum, Modric, Havertz, De Jong, Sancho y Reus. Finalmente en el ataque salen los nombres de Sterling, Bernardo, Firmino, Agüero, Son, Hazard, Neymar, Mané, Salah, Mbappe, C. Ronaldo, Aubameyang, Benzema, Lewandowski, Kane y Messi.

“Por primera vez, podrás dar tu opinión sobre quién formará parte del Team of the Year de FIFA 20. Elige al once definitivo entre la plantilla de 55 jugadores que han iluminado el mundo del fútbol en 2019. Tu voto contará para el Team of the Year de FIFA 20 definitivo”, anunció EA Sports en sus diversas plataformas.

El Team of the Year definitivo se anunciará en enero, junto a la publicación de artículos especiales de jugador del TOTY, que estarán disponibles en sobres de FUT por tiempo limitado en el famoso FIFA 20 Ultimate Team, juego que está disponible, por ejemplo, en plataformas como Play Station 4 y XBox.