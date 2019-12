Age of Empires 4 sigue complicando a sus fanáticos. Uno de los videojuegos más esperados por los gamers sigue desilusionando con sus más recientes revelaciones. La última, parece una raya más al tigre y tiene que ver con el número de civilizaciones.

Age of Empires 4 fue recientemente revelado durante la última conferencia X019 de Microsoft, pero lejos de mostrar el título a cabalidad, lo que recibimos fue un simple adelanto de una versión ‘alpha’.

Age of Empires IV se revela en un nuevo teaser de Microsoft y muestra andenes. ¿Llegan los Incas en el videojuego?

Ahora, tras unas semanas de dicho desvelo, su director creativo se animó a confirmarnos más detalles, pero sin mayores razones para emocionar. Age of Empires 4 tendrá menos civilizaciones que uno de sus predecesores.

En la entrevista a Adam Isgreen reveló que el plan es que Age of Empires 4 tenga menos de 13 civilizaciones, una cantidad menor a las que llegaron con Age of Empires 2: The Age of Kings en 1999.

Esta revelación no ha caído para nadie bien en la comunidad de jugadores de la saga que esperan atentamente a Age of Empires 4. En Facebook y otras redes sociales, muchos apuntan que esto solo puede significar una cosa: DLC’s.

Los DLC’s son contenidos descargables que los desarrolladores de videojuegos suelen poner a la venta (o también gratuitamente) después del lanzamiento de un título. Age of Empires 4 podría contar con uno de estos modelos de negocio, lo que para muchos fans no son buenas noticias.

Con los ejemplos de Age of Empires 2, en todas sus versiones, nada evita pensar que Microsoft podría repetir el plato de DLC’s con Age of Empires 4, ofreciendo más civilizaciones a futuro, pero con un costo de por medio.

En Facebook y otras redes sociales, cientos de fans critican esta revelación, señalando que Age of Empires 4 estaría llegando al mercado con menos contenido que uno de sus predecesores de hace 20 años.

Puntualmente, hablamos de Age of Empires 2, que recientemente publicó una versión versión ‘definitiva’ (Age of Empires 2: Definitive Edition) incluyendo un total de 35 civilizaciones, claro contraste con el número revelado para Age of Empires 4.