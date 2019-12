State of Play: Crash Bandicoot Worlds sería de mundo abierto y revelaría su tráiler [FOTOS]

Fans de PS4 ya se preparan para la transmisión del último State of Play del año, transmisión que fue confirmada por Sony hace unos días y ya van apareciendo indicios de los anuncios que se realizarían, como es el caso del nuevo Crash Bandicoot Worlds, el título que revelaría su nuevo tráiler y posiblemente fecha de lanzamiento.

El State of Play ya está aumentando el hype por los anuncios que se realizarán en los 20 minutos de transmisión. Pues han aparecido rumores acerca de que el nuevo videojuego de Crash Bandicoot mostraría su primer tráiler. Además, hay posibilidades que revele su fecha de lanzamiento para PS4.

El nuevo proyecto de Activision llevaría el nombre de Crash Bandicoot Worlds, luego de que aparezcan indicios en la publicidad live action de PlayStation “It’s Time to Play”, en el que vemos al famoso marsupial siendo perseguido por una máscara nunca antes vista.

Ahora, la nueva prueba de que Crash Bandicoot Worlds podría ser presentado en el State of Play llega desde redes sociales. Esto se debe a que varios influencers de Estados Unidos recibieron productos de Crash con motivos navideños como obsequios.

Estos regalos han dado la vuelta al mundo, y sería una de las primeras pruebas de que Activision podría presentar el tráiler de Crash Bandicoot Worlds durante el State of Play que se realizará el 10 de diciembre. Esto se debe a que el estudio hizo lo mismo el año pasado con el remake de Crash Team Racing.

State of Play

No obstante, también cabe la opción que el estudio no libere el tráiler de Crash Bandicoot Worlds en el State of Play y prefiera hacerlo durante la ceremonia The Game Awards 2019, tal como lo hizo el año pasado con Crah Team Racing Nitro Fueled, el remake de la famosa entrega de karts que se disfrutó en PS1.

Es necesario mencionar, que los rumores acerca de Crash Bandicoot Worlds refieren que en el nuevo videojuego de la franquicia, Crash viajará desde el planeta Tierra a un mundo semi-abierto muy parecido a Mario 3D World.

Además, en el nuevo Crash Bandicoot, los usuarios encontrarán nuevos enemigos, como una gato-rana híbrido, un rinoceronte, un Wombat y un mono que rapea. Además, estaría siendo desarrollado por Toys For Bob y Vicarious Visions, los mismos que trabajaron en Crash Bandicoot N’Sane Trilogy y Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Más noticias del State of Play

El último State of Play del año trae Ghost of Tsushima y más

Usuarios de PS4 tienen una nueva cita con Sony a través del último State of Play. La transmisión de PlayStation se realizará desde YouTube, Facebook, Twitch y Twitter en donde se lanzarán los tráilers de Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake y más videojuegos que serán lanzados para PS4 en 2020.

No obstante, Sony dejó bien en claro que durante os 20 minutos de duración del State of Play no habrá ningún tipo de información referente a la siguiente generación de consolas, es decir, PlayStation 5, por lo que se enfocará en anuncios para su actual plataforma.

Entre los rumores que están circulando en redes sociales, se menciona más información acerca de The Last of Us Part II, videojuego de Naughty Dog que reveló su tráiler y fecha de lanzamiento en el anterior State of Play. Conoce más detalles en este enlace.