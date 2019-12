PS5 es la consola de novena generación que se estrenará a finales del 2020, y aunque varios estudios de Sony ya están trabajando en los videojuegos exclusivos de PlayStation 5, una nueva información revela que no serían retrocompatibles, por lo que no podrías disfrutarlos en la actual PS4.

Sony ha sido muy hermético respecto a PlayStation 5 desde que anunció la fecha de lanzamiento tentativa para su consola de novena generación por medio de un comunicado publicado en su web oficial, en la que se refirió más acerca del mando y la tecnología del mismo.

Ante ello, PS5 ha sido un completo misterio y son pocas las filtraciones que nos dan ideas del verdadero poder que tendrá esta nueva consola. No obstante, en esta parte del año están apareciendo rumores acerca de los videojuegos de PlayStation 5, especialmente acerca de sus exclusivos.

El rumor llega por parte de Jason Schreirer, editor del medio Kotaku, quien reveló que los videojuegos exclusivos de PS5 no serán compatibles con la actual PS4, lo que significa que estás obligado a comprar una PlayStation 5 si deseas disfrutarlos.

Si bien no se conocen todos los videojuegos exclusivos que estarán en PS5, la posible decisión tomada por Sony ya está enojando a los usuarios, quienes aprovechan las ofertas de fin de año para hacerse con una PlayStation 4, pensando en la tan mencionada retrocompatibilidad de ambas consolas.

Los videojuegos exclusivos de PS5

Hasta el momento, no hay una lista completa respecto a los videojuegos exclusivos que llegarán a PS5. Sin embargo, ya van apareciendo nombres muy atractivos en la industria, que está generando hype entre los fans.

Entre los videojuegos de la actual consola que recibirán una secuela para PS5 se encuentran Marvel’s Spider-Man 2, cuyo estudio fue comprado por Sony hace un par de meses y Days Gone. Además, Bluepoint Games también se hace presente con el remake de Demon’s Soul para PlayStation 5, pero no se sabe si también será solo para la consola de Sony

¿Una mala estrategia de Sony?

La retrocompatibilidad es una deuda pendiente que tiene Sony. Desde el lanzamiento de PlayStation 4 hasta la actualidad, la empresa japonesa no permitió el hecho que los usuarios disfruten de sus videojuegos de PS3 en PlayStation 4, y todo apunta a que sucedería lo mismo con PS5.

A cambio de ello, Sony dio el brazo a torcer y permitió por fin el juego cruzado con otras plataformas, lo que se le venía pidiendo desde hace mucho. Es por eso, que con el lanzamiento de PS5, se espera que la empresa nipona permita la retrocompatibilidad entre PS4 y PlayStation 5.

Pero parece que Sony seguiría en su sendero e impediría que la retrocompatibilidad entre PS5 y PS4 exista, a pesar que desde hace varios meses se descubrieron patentes donde hacían referencia a cómo funcionaría esta función en la nueva PlayStation 5.

No obstante, el hecho que los exclusivos de PS5 no tengan retrocompatibilidad con PS4 podría ser perjudicial para las ventas de la nueva consola de Sony, y darle una gran ventaja a Microsoft, quienes permitirán a los usuarios de Xbox One llevar sus videojuegos a Xbox Scarlett, la plataforma otra consola de novena generación.

Es necesario mencionar, que Sony, como de costumbre, no se ha pronunciado acera de este rumor acerca de los videojuegos exclusivos de PS5, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la empresa.

Además, no te olvides que el 10 de diciembre Sony tiene preparado un nuevo State of Play, que durará 20 minutos aproximadamente donde se presentarán tráilers de los videojuegos que están por venir a la actual consola PS4.