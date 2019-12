Fans de PS4 se preparan para recibir un nuevo State of Play. El programa de PlayStation, que se transmitirá a través de YouTube, Twitch, Facebook y Twitter, tendrá muchas sorpresas para la actual consola, como el tráiler de Resident Evil 3 Remake, Ghost of Tushima y otros anuncios.

No obstante, Sony dejó bien en claro que durante os 20 minutos de duración del State of Play no habrá ningún tipo de información referente a la siguiente generación de consolas, es decir, PlayStation 5, por lo que se enfocará en anuncios para su actual plataforma.

A pesar de que no se hablará de PS5, el State of Play continúa generando mucho hype entre los usuarios de PS4, ya que han aparecido algunos de los videojuegos que se presentarán en esta transmisión de Sony.

Entre los rumores que están circulando en redes sociales, se menciona más información acerca de The Last of Us Part II, videojuego de Naughty Dog que reveló su tráiler y fecha de lanzamiento en el anterior State of Play.

Recordemos que Naughty Dog retrasó el estreno de The Last of Us Part II para el 29 de mayo del 2020, por lo que es posible que conozcamos más detalles de este esperado exclusivo de PS4.

Resident Evil 3 Remake trae el horror al State of Play

Luego de que el presentador de The Game Awards 2019 confirme que Resident Evil 3 Remake no se mostrará en la ceremonia de premiación, el analista Daniel Ahmad reveló que Capcom ya tendría todo listo para confirmar la existencia de este videojuego y sería a través del State of Play de PlayStation. Además, sería estrenado en PS4.

Pues recordemos que Sony apoyó el anuncio de Resident Evil 2 Remake, videojuego que se estrenó a inicios del 2019 en PS4, por lo que es muy probable que la empresa haga lo mismo con la secuela, cuyos artes conceptuales se filtraron en PlayStation Network de Japón a inicios de esta semana.

Según Daniel Ahmed, Resident Evil 3 Remake se presentará en el State of Play e diciembre.

Ghost of Tsushima, la gran sorpresa

El State of Play nos llevará a recorrer el antiguo Japón. Esto se debe a que Ghost of Tsushima, videojuego creado por el estudio Sucker Punch, mostraría un nuevo tráiler con el que confirmaría su fecha de lanzamiento para PS4.

Pues recordemos que Sony confirmó que tanto The Last of Us Part II como Ghost of Tsushima serán videojuegos exclusivos de PS4 hace varios meses, pero no dio a conocer detalles de la obra de Sucker Punch.

Además, esta información es reforzada con una imagen que viene circulando en redes sociales desde hace varias horas, en donde se muestra que Ghost of Tsushima presentará un nuevo tráiler durante el State of Play.

Ghost of Tsushima presentará tráiler en el State of Play.

¿Cuándo será el último State of Play del 2019?

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, la transmisión del State of Play de videojuegos para PS4 podrás verlo desde YouTube, Facebook, Twitch y Twitter a partir del martes 10 de diciembre y tendrá una duración de 20 minutos.

Horarios del State of Play en Latinoamérica y España

Argentina: 10:00 A.M

Bolivia: 10: 00 A.M

Brasil: 11:00 A.M

Canadá: 6:00 A.M

Colombia: 9:00 A.M

Cuba: 9:00 A.M

Ecuador: 9:00 A.M

El Salvador: 8:00 A.M

Estados Unidos: 6:00 A.M

España: 3:00 P.M

Guatemala: 8:00 A.M

Honduras: 8:00 A.M

México: 8:00 A.M

Nicaragua: 8:00 A.M

Panamá: 9:00 A.M

Paraguay: 11:00 A.M

Perú: 9:00 A.M

Rep. Dominicana: 10:00 A.M

Uruguay: 11:00 A.M

Venezuela: 10:00 A.M

