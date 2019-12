Konami vuelve a la carda en lo que respecta a los simuladores de fútbol y hace oficial la llegada de la versión gratuita de PES 2020, que llegará en menos de una semana a PS4, Xbox One y PC con todo este contenido.

Con el nombre de PES 2020 Lite, Konami permitirá disfrutar de su videojuego a todos los fanáticos del fútbol, quienes podrán experimentar modos de juego como MyClub, partidos offile, amistosos y entrenamientos.

Desde hace varios años, Konami tiene la tradición de lanzar una versión gratuita de su simulador de fútbol y PES 2020 no podía quedar fuera de ello. No obstante, esta versión no tendrá todas las modalidades que el videojuego original.

A pesar que este simulador de fútbol será free to play, los jugadores que ingresen a PES 2020 Lite se encontrarán con una serie de microtransacciones para adquirir jugadores y otro tipo de ventas que aumentarán las opciones dentro del videojuego.

Si bien no hay una fecha de lanzamiento exacta para PES 2020 Lite, Konami confirma que los jugadores podrán descargarlo completamente gratis desde la semana del 9 de diciembre, por lo que estaríamos ante la cuenta regresiva para su debut en las consolas actuales.

¿Dónde podrás descarga PES 2020 Lite?

Si quieres vivir la experiencia del reciente simulador de fútbol de Konami completamente gratis, te contamos que podrás encontrar PES 2020 Lite en las tiendas virtuales: PlayStation Store, Microsoft Store y Steam (para PC).

Es necesario mencionar que Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Boys y la Selección Peruana están licenciados en PES 2020, y lo más probable es que también puedas jugar con estos equipos en la versión Lite, que podrás disfrutar en PS4, Xbox One y PC.