Desde hace unas horas, los usuarios de Pokémon GO reportaron la existencia de una nueva investigación especial basada en el Team GO Rocket llamada Un Proyecto Desafiante y aquí te mostramos todas las misiones y recompensas que trae.

A través de Un Proyecto Desafiante se da inicio a un nuevo asedio de los reclutas y líderes del Team GO Rocket a Pokémon GO por órdenes del mismísmo Giovanni, quien tiene en su poder a las aves legendarias de Kanto.

Recordemos que el arribo del Team GO Rocket fue la excusa perfecta que tuvo Niantic para agregar nuevos modos de juegos a Pokémon GO, los cuales están basados en el competitivo del juego de realidad aumentada, ya que puedes tener batallas con los miembros de este grupo e incluso crear objetos.

La nueva investigación del Team GO Rocket

Niantic quiso que los jugadores de Pokémon GO inicien diciembre batallando contra el Team GO Rocket, pues muchos usuarios en redes sociales reportaron haber recibido la investigación especial Un Proyecto Desafiante.

Esta investigación especial se activa una vez que ingresas a Pokémon GO. Sin embargo, no está activada para todos los usuarios en el mundo, ya que el requisito para completar las misiones de Un Proyecto Desafiante es haber culminado todas las tareas de Acechando en las Sombras.

La nueva investigación especial del Team GO Rocket en Pokémon GO, también está compuesta por seis etapas y cada una de ellas tiene 3 misiones a completar con experiencia como recompensa y al terminar una fase recibirás objetos.

Un Proyecto Desafiante (1/6)

Da vueltas a 10 fotodiscos en poképaradas – 500 de experiencia

Derrota a 3 reclutas del Team GO Rocket – 500 de experiencia

Captura un pokémon oscuro – 500 de experiencia

Recompensas por completar la primera etapa: 500 polvos estelares, 10 pokéballs y 10 bayas

Un Proyecto Desafiante (2/6)

Da vueltas a fotodiscos en poképaradas 5 días seguidos – 750 de experiencia

Purifica 15 Pokémon oscuros – 750 de experiencia

Gana 5 incursiones – 750 de experiencia

Recompensas por completar la segunda etapa – 1000 Polvos Estelares, 3 pociones de vida, 3 revivir.

Hasta el momento, solo se conocen las dos primeras etapas de la investigación especial Un Proyecto Desafiante del Team GO Rocket, la misma que estará activa durante todo el mes de diciembre en Pokémon GO.

Además, esto significa que ya no podrás capturar a Articuno oscuro una vez que venzas a Giovanni, ya que el jefe del Team GO Rocket tiene en su poder a otra ave legendaria de Kanto en esta variante dentro de Pokémon GO.

Además, con el inicio de esta nueva investigación del Team GO Rocket en Pokémon GO, los usuarios están obligados nuevamente a juntar los componentes misteriosos para así crear el radar rocket, que les permitirá descubrir la guarida de Arlo, Cliff y Sierra, quien deben ser derrotados antes de enfrentar a Giovanni y capturar a Zapdos oscuro.