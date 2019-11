Pokémon GO: consigue a Nidoran hembra y macho shiny con estas misiones del evento [FOTOS]

Pokémon GO te incita a jugar con tus amigos en este nuevo evento llamado Festival de la Amistad, el cual estará activo en el juego de realidad aumentada durante algunas semanas y tendrás la posibilidad de completar estas misiones que traen grandes recompensas.

Durante este tiempo, los fans de Pokémon GO tendrán la excelente posibilidad de tener encuentros, de manera salvaje, con Nidoran hembra y macho, quienes la gran protagonista de este evento que vela por la amistad entre los jugadores.

No obstante, esta no es la única sorpresa que trae el evento, ya que Pokémon GO ha recibido una gran cantidad de nuevas misiones que se conseguirán girando los fotodiscos de las poképaradas, las mismas con las que desbloquearás grandes recompensas.

Misiones y recompensas del Festival de Amistad

Captura un Nidoran hembra – Recompensa: Nidoran hembra con opción a shiny.

Captura un Nidoran macho – Recompensa: Nidoran macho con opción de shiny.

Intercambia un Pokémon con un amigo – Recompensa: Nidorina o Nidorino.

Haz tres nuevos amigos – Recompensa: Nidoqueen o Nidoking.

Gana una batalla de entrenador contra otro usuario – Recompensa: Dodrio o Dugtrio.

Nidoran hembra y macho shiny en Pokémon GO

El Festival de la Amistad se ha convertido en la ocasión perfecta para que los jugadores de Pokémon GO por fin logren capturar a Nidoran hembra y macho en su variante shiny, debido a que estas criaturas no aparecen de manera frecuente en el juego de realidad aumentada.

Ni mucho menos como recompensa de misiones, por lo que es te recomendamos utilizar Incienso y poner un Módulo Cebo en la poképarada más cercana que tengas para aumentar el porcentaje de aparición de Nidoran hembra y macho en Pokémon GO.

¿Cuándo Finaliza el Festival de la Amistad?

De acuerdo al comunicado que emitió Niantic desde la web oficial de Pokémon GO, el Festival de La Amistad inició el día de hoy 27 de noviembre y estará activo en el juego de realidad aumentada hasta el próximo 2 de diciembre.

¿Qué bonus trae el Festival de la Amistad?

Además, de tener la posibilidad de capturar a Nidoran hembra y macho en su variante shiny y completar una serie de tareas de investigación para obtener grandes recompensas, los usuarios de Pokémon GO también obtendrán increíbles bonus que te describimos a continuación.