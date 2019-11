Death Stranding: el problema del tamaño de los textos es atendido por Kojima [FOTOS]

Death Stranding sigue encantando a los fans con las actualizaciones de Kojima Productions, pero los problemas no han dejado de aparecer y uno en particular ha mantenido el flote la angustia para los que sufren de la vista. Los textos del juego resultan demasiado pequeños.

Death Stranding es un videojuego lleno de texto y diálogos, además de las cinemáticas. Si prefieres mantener el idioma original de las conversaciones entre Sam Porter Bridges y demás personajes, seguramente también activarás los subtítulos.

El insólito problema de Death Stranding: el tamaño de sus textos.

El problema con estos, y también con los textos de la interfaz, es que, para muchos, resultan demasiado pequeños y no hay opción en el videojuego para aumentar su tamaño. Kojima Productions se vio inundado de repente por críticas al texto de Death Stranding.

Afortunadamente, un anuncio oficial de Kojima Productions ha confirmado que el equipo bajo el mando de Hideo Kojima ya está trabajando en la solución. El texto de Death Stranding podrá cambiarse de tamaño a tu antojo.

Este ha sido un problema ya visto en otros juegos como The Outer Worlds y Call of Duty Black Ops 4. Al parecer, muchos desarrolladores, incluido Kojima, parecen olvidar que no todos prefieren jugar con pantallas de gran tamaño (Death Stranding soporta hasta 4K), por lo que el tamaño de texto termina por no adaptarse bien a otros monitores.

La solución llegará con la actualización 1.07, programada para mediados de diciembre, la misma que permitirá también eliminar vehículos individuales en Death Stranding y que corregirá otros errores de menor importancia.

La última actualización de Death Stranding se implementó el pasado 27 de noviembre. Este llamado parche 1.06 mantuvo el enfoque de Kojima Productions en mejorar el rendimiento del juego, aunque provocó que muchos jugadores tengan problemas para descargarla.

Death Stranding llegó al mercado exclusivamente para PS4 el pasado 8 de noviembre. El videojuego será lanzado para PC a inicios del 2020 y se espera que muchos errores menores sigan siendo corregidos durante estas primeras semanas.