World of Warcraft: Battle for Azeroth más barato que nunca por el Black Friday

Blizzard se une a las ofertas de Black Friday con promociones en todos sus videojuegos, especialmente en World of Warcraft: Battle for Azeroth, que ha recibido un gran descuento que no querrás desperdiciar.

A través de un comunicado, el estudio de videojuegos estadounidense nos cuenta las intenciones de que todos los fans de Word of Warcraft se unan en la defensa de Azeroth descubriendo este increíble MMORPG.

El increíble descuento no solo es para aquellos jugadores que disfrutarán por primera vez de World of Warcraft: Battle For Azeroth, sino que Blizzard ha decidido tirar la casa por la ventana por el Black Friday y también ha confirmado que las membresías mensuales están con grandes ofertas.

World of Warcraft Battle for Azeroth más barato por el Black Friday

Es momento que vuelvas a WoW y disfrutes de la expansión World of Warcraft Battle for Azeroth y puedas enfrentar al Dios Antiguo N’Zoth, quien llegará con el parche Visions de N’Zoth que se estrenará a inicios del 2020.

Para ello, Blizzard ha preparado dos grandes ofertas para que adquieras World of Warcraft Battle for Azertoh a mitad de precio tanto para la versión clásica como la deluxe, las cuales están disponibles en la web oficial del videojuego. A continuación, te mostramos los precios.

World of Warcraft Edición Digital Deluxe está con un 50% de descuento y su precio por el Black Friday es de 34,99 dólares.

World of Warcraft Edición Estándar también está con un 50% de descuento y el precio que tiene gracias al Black Friday es de 24,99 dólares.

Es necesario mencionar que la Edición Deluxe de World of Warcraft Battle for Azeroth te da una montura de la Alianza u Horda, dependiendo de tu facción, una mascota Tortu, obsequios para Overwatch, un dorso de carta para Hearthstone, StarCraft II gratis y una montura para Heroes of the Storm.

Para aquellas personas que se adentrarán en World of Warcraft, Blizzard brinda un 50% de descuento en su primera mensualidad dentro del videojuego para disfrutarlo al máximo, y para ello solo debes suscribirte para acceder a esta promoción por el Black Friday.

Recuerda que la oferta en la edición deluxe y estándar de World of Warcraft: Battle for Azeroth estará disponible hasta el próximo 2 de diciembre del 2019, mientras que el descuento para los jugadores nuevos estará activa hasta el 6 de enero del 2020.