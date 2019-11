Pokémon GO recibe una nueva invasión del Team GO Rocket con estas recompensas [VIDEO]

Pokémon GO vuelve a estar en problemas una vez más. Giovanni vuelve a poner en marcha su plan y ha iniciado una nueva invasión del Team GO Rocket en el juego de realidad aumentada a través de un evento que traerá estas recompensas.

Como si fuese un Community Day, esta nueva invasión del Team GO Rocket será solo por algunas horas en Pokémon GO, la cual deberás aprovechar al máximo porque trae una serie de pokémon oscuros nuevos y obtener muchos componentes misteriosos.

Desde que se descubrieron las intenciones del Team GO Rocket en Pokémon GO, los jugadores se han esforzado al máximo para ayudar al profesor Willow a impedir que los planes de Giovanni triunfen en el juego de realidad aumentada y se apodere de todos los pokémon que existen en el aplicativo de Niantic.

Además, esta nueva invasión del Team GO Rocket es la perfecta ocasión para aquellos jugadores de Pokémon GO, que están estancados en la investigación especial: Acechando en las Sombras, ya que les facilitará el encuentro con Giovanni.

Invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO

Para ello, te explicaremos cuándo la fecha y hora en que iniciará esta invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO, para que puedas preparar tu mejor equipo para vencer a todos los reclutas y rescatar las poképaradas que han sido tomadas.

Cuándo inicial la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO

De acuerdo a los recientes hallazgos del Profesor Willow, que han sido publicados en la web oficial de Pokémon GO, la invasión del Team GO Rocket iniciará hoy domingo 24 de noviembre desde las 11:00 A.M. hasta la 1:00 P.M. (hora local).

Durante estas tres horas, serás testigo que todas las poképaradas que puedas ver en el mapa de Pokémon GO serán de color negro, lo que significa que han sido capturadas por los reclutas del Team GO Rocket, quienes tendrán poderosos pokémon oscuros para retarte.

Recompensas de la invasión del Team GO Rocket

Entre las recompensas que recibirás por derrotar a los reclutas del Team GO Rocket se encuentran 500 polvos estelares y un componente misterioso, que al juntar seis de ellos, podrás crear el radar rocket para descubrir las guaridas de Cliff, Arlo y Sierra en el mapa de Pokémon GO.

Es necesario mencionar que hemos realizado una guía con los mejores pokémon para vencer a Arlo, Sierra y Cliff, los líderes del Team GO Rocket, tarea que se te encomienda en la fase 4 de la investigación especial: Acechando en las Sombras, que te permite retar a Giovanni dentro de Pokémon GO y así capturar a una de las aves legendarias de Kanto en su variante de pokémon oscuro.

Además, te recomendamos hacer espacio en el apartado de investigaciones diarias dentro de Pokémon GO. Esto se debe a que el profesor Willow ha preparado una serie de misiones especialmente para este evento de la invasión del Team GO Rocket.