Pokémon GO: conoce todas las piedras evolutivas, qué pokémon las necesitan y cómo conseguirlas [FOTOS]

Pokémon GO ha ido agregando contenido desde el 2016, que permite a los jugadores obtener una mejor experiencia, tanto para ellos como para los pokémon que han capturado. Uno de estos objetos son las piedras evolutivas, las cuales puedes conseguir de una determinada manera y solo pueden ser usadas en una selecta lista de criaturas.

En los primeros meses dentro de Pokémon GO, solo era necesario utilizar los caramelos para evolucionar a nuestros pokémon o el famoso truco de Eevee para obtener a Vaporeon, Jolteon o Flaron. Sin embargo, esto cambió con la llegada de las piedras evolutivas.

Sin embargo, con el arribo de la segunda generación a Pokémon GO, Niantic agregó un objeto que hacía evolucionar a ciertos pokémon, tal como sucedía en los juegos canon de la franquicia de Nintendo, los cuales llevan el nombre de piedras evolutivas.

Desde entonces, Niantic ha ido agregando las piedras evolutivas para celebrar la llegada de una nueva generación, lo que obligaba a los jugadores de Pokémon GO a farmear estos objetos para que, junto con los caramelos, sus pokémon puedan evolucionar.

¿Cuáles son las piedras evolutivas dentro de Pokémon GO?

Desde Johto hasta la actual quinta generación llamada Teselia/Unova, los jugadores de Pokémon GO tienen la posibilidad de conseguir siete piedras evolutivas, las cuales te mencionaremos en esta lista.

Escama Dragón

Piedra Solar

Revestimiento metálico

Roca del Rey

Mejora

Piedra Sinnoh

Piedra Teselia/Unova

Cómo conseguir las piedras evolutivas en Pokémon GO

Las piedras evolutivas no se encuentran en la tienda de Pokémon GO, lo que significa que son completamente gratis dentro del juego de realidad aumentada. Además, puedes tener varios de estos objetos, pues no hay un límite. Ojo, siempre y cuando tengas espacio en tu bolsa de equipo.

Lo que significa que los objetos evolutivos puedes conseguirlas girando los fotodiscos de poképaradas en Pokémon GO, a través de la caja de recompensa semanal o completando ciertas tareas de investigación especial dentro del juego de realidad aumentada.

¿Qué pokémon pueden utilizar las piedras evolutivas en Pokémon GO?

Escama dragón

Seadra puede utilizar la escama dragón y más 100 caramelos puede evolucionar en Kingdra. En Pokémon GO , solopuede utilizar la escama dragón y más 100 caramelos puede evolucionar en Kingdra.

Piedra Solar

Piedra Solar y 50 caramelos para que evolucione en Sunflora. Esta piedra evolutiva puede usarse en dos criaturas dentro de Pokémon GO . El primero es Sunkern, a quien se le puede equipar lay 50 caramelos para que evolucione en Sunflora.

Piedra Solar es Gloom, quien con ayuda de este objeto y 100 caramelos podrá convertirse en un Bellosom dentro de El segundo candidato a utilizar laes Gloom, quien con ayuda de este objeto y 100 caramelos podrá convertirse en un Bellosom dentro de Pokémon GO

Revestimiento metálico

Equípaselo a Onix y con 50 caramelos podrás evolucionarlo en un inmenso Steelix.

Equípaselo a Scyther y con 50 caramelos podrás evolucionarlo en un rapidísimo Scizor.

Roca del Rey

Equípaselo a un Poliwhirl y con 100 caramelos evolucionará en Politoed, la transformación alterna a Poliwrath.

Equípaselo a un Slowpoke y con 50 caramelos evolucionará en Slowking.

Mejora

Una especie de chip que solo puede ser utilizado por Porygon, quien con 50 caramelos evolucionará en Porygon2.

Piedra Sinnoh

La Piedra Sinnoh llegó junto con la cuarta generación a Pokémon GO y esta es la lista de pokémon que pueden utilizarlo para evolucionar.

Equípaselo a Roselia y con 100 caramelos evolucionará en Roserade.

Equípaselo a Misdravus y con 100 caramelos evolucionará en Mismagius.

Equípaselo a Murkrow y con 100 caramelos evolucionará en Honchkrow.

Equípaselo a Sneasel y con 100 caramelos evolucionará en Weavile.

Equípaselo a Rhydon y con 100 caramelos evolucionará en Rhyperior.

Equípaselo a Magamar y con 100 caramelos evolucionará en Magmortar.

Equípaselo a Togetic y con 100 caramelos evolucionará en Togekiss.

Equípaselo a Gilgar y con 100 caramelos evolucionará en Gliscor.

Equípaselo a Porygon2 y con 100 caramelos evolucionará en Poryogon-Z.

Equípaselo a Dusclops y con 100 caramelos evolucionará en Dusknoir.

Equípaselo a Yanma y con 100 caramelos evolucionará a Yanmega.

Equípaselo a Lickitung y con 100 caramelos evolucionará en Lickilicky.

Equípaselo a Tangela y con 100 caramelos evolucionará en Tangrowth.

Equípaselo a Electabuzz y con 100 caramelos evolucionará en Electivire.

Equípaselo a Kirlia (macho) y con 100 caramelos evolucionará en Gallade.

Equípaselo a Snorunt (hembra) y con 100 caramelos evolucionará en Frosslass.

Equipaselo a Piloswine y con 100 caramelos evolucionará en Mamoswine.

Equípaselo a Aipom y con 100 caramelos evolucionará en Ambipom

Piedra Teselia

La Piedra Teselia es el nuevo objeto evolutivo que ha llegado a Pokémon GO junto con la quinta generación y esta es la lista de pokémon que pueden utilizarla.