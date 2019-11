¿Puede el Perú ser una cuna de desarrollo de videojuegos? así responden desde COIDEV 2019

La innovación tecnológica siempre viene acompañada de exigencias. Flujos estructurados en lo convencional exigen requieren de visión y convergencia para evolucionar, sin olvidar las voluntades colectivas. Los videojuegos son uno de estos campos que muchos creen comprender, pero pocos se animan a explorar por temor o por desconocimiento.

En muchos países con alto desarrollo, son los científicos y artistas los que llevan la batuta evolutiva. Quizá cuesta entender, en primera instancia, que un rubro de entretenimiento como los videojuegos tenga más relación con una vanguardia tecnológica e informática que con las áreas de marketing.

Este tipo de paradigmas a romper son los que se toman en cuenta cuando un congreso como la COIDEV 2019 se realiza en países como el Perú. Espacios con amplio espacio para desarrollarse pero con una necesidad urgente de generar consciencia en agentes que necesariamente deben trabajar juntos para desarrollar una industria.

El mundo de los videojuegos es sencillo de entender. Pero tanto desarrolladores, inversores, el mismo estado y hasta los usuarios deben estar en la capacidad de comprender los alcances y fundamentos de una industria que ya hace mucho ha superado a cualquier otra del entretenimiento, incluidas las discográficas y la cinematográficas.

COIDEV 2019: Todo lo que está atrás de los videojuegos, con potencial de industria

La República entrevistó al Dr. Ernesto Cuadros, Director de la Carrera de Ciencias de Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), coorganizador del CODEIV 2019, sobre el potencial de los videojuegos como industria, sobre cómo el Perú se ubica en ese ecosistema mundial y sobre qué podemos hacer.

¿Cual fué el objetivo principal del Congreso Internacional de desarrolladores de videojuegos (COIDEV 2019)?

El objetivo principal fue que podamos juntar a las personas que desarrollan los videojuegos y a las posibles personas que están interesadas en invertir y en entrar en esta industria. Y, en el ámbito académico, llamar la atención de parte del gobierno para que entienda el potencial de la misma. Recordemos que es una industria que mueve más dinero que toda la industria de Hollywood, con muchos menos años.

¿Cómo se ubica el Perú en cuanto a las ciencias de la computación?

El Perú en este momento está en pañales, es una industria bastante incipiente. En cuanto al desarrollo de los videojuegos. Estamos en el proceso de crear un área que sea mucho más fuerte. Hay que tomar en consideración que, en el inicio de estas carreras, de computación informática en el Perú, como país, en un 97% de los casos se está orientado a enseñar a los jóvenes a usar tecnología, pero no les enseñan a crear tecnología.

Esto es algo bastante grave en términos de avance, prácticamente estamos dependiendo de lo que afuera se fabrica para aprender a usarlo. Esta industria la generan los que crean tecnología. Los usuarios de tecnología también mueven el dinero, pero esto es mucho menor, es como comparar entre el dinero que podrías hacer usando un auto haciendo taxi y todo lo que mueve la industria automovilística.

COIDEV apunta a la materia prima, que puede ser todo tipo de inversor y de cualquier área

Puede ser de cualquier área, hasta que no necesariamente le agrade de antemano pero que observa el potencial, porque es una industria bastante incipiente en el Perú como varias otras cosas que hacemos de forma recatada en relación a lo que el mundo está haciendo.

¿Cómo lo entienden las autoridades gubernamentales?

En algunos casos, cuando uno les habla de videojuegos, les cuesta muchísimo entender, porque simplemente son de otras áreas de conocimiento o su perfil está en otra línea, o de repente es una industria que no les es familiar.

Y ¿como llamar la atención?

Hay que llamar la atención hacia la importancia que tiene la computación como un todo. En el Perú les llaman TIC de forma equivocada. Las ‘TIC’, que es un termino creado por gente del área de negocios, o de administración para referirse a todo lo que es hardware, software, telecomunicaciones, satélites, etc. Pero aquí no hablamos de las TIC en general. Además, al ser un término inventado por gente externa a la computación, también se mira desde el lado de un usuario y aquí necesitamos llamar la atención hacia la importancia que esto tiene, sobre cómo una empresa como Google mueve mucho más que todo el Perú junto con su presupuesto general de la República en todo un año, claro, no es cualquier empresa, pero es una sola empresa de todo un país, igual con Facebook, Amazon, etc. Estamos del lado equivocado de la historia. No hemos entendido, deberíamos habernos movido hacia el otro lado de la misma y estamos en ese proceso de entender, y hacer que mucha gente comprenda la cantidad de oportunidades.

¿Qué beneficios otorgan y cómo se ubican los videojuegos en esta ecuación?

El primer paso para lograr todo esto no es buscar crear videojuegos, hay varios pasos previos. A nivel académico estamos preocupados en generar y dar esos pasos previos. Por ejemplo, para desarrollar un videojuego con multijugador en línea, esto involucra que hay que dominar mucho el tema de las redes, y cuando se estudia redes, no se estudia redes para videojuegos, se estudia redes en general. Se tiene que conocer de procesamiento paralelo y procesamiento distribuido, a lo largo de varios computadores en forma simultánea y en varios núcleos de procesamiento. Para llegar a esto, necesita uno entender cómo se organiza la información y por eso hay que conocer sobre estructura de datos, para entender estructura de datos, hay que saber analizar la eficiencia de un algoritmo, entonces allí nomás tenemos análisis y eficiencia de algoritmos y antes de eso, hay que contar con un nivel de programación avanzada. Todo esto desencadenaría el primer semestre de una carrera. Cuando tu miras el contenido de una carrera como esta, que desemboca en algo como videojuegos, tú no miras cursos de videojuegos. Sería súper fácil poner programación de videojuegos desde el primer semestre y vas a creer que ya estás programando videojuegos. Probablemente esto último sería una imagen que sugeriría alguien que no está involucrado en videojuegos, esto de ir a lo ‘práctico’.

Lo que ocurre en COIDEV es la reunión de una buena cantidad de expertos a nivel internacional que nos muestran qué es lo que ellos desarrollan, cómo lo desarrollan, cómo logran la imagen tridimensional de Lionel Messi, de eso trata, de poder entender fielmente qué es lo que pasa detrás de cualquier escena en la industria. Se trata también de hacer comprender que no se trata de invertir 5 mil soles, sino que es una industria que mueve millones, y en la que también se invierten millones, que produce una cantidad de puesto de empleo, de valor agregado que no solo está orientado al contexto peruano, sino a cualquier parte del mundo, y es muy considerable.

Llamar la atención sobre lo que es la industria de los videojuegos

¿Hay talento para esta industria en el Perú?

Sin duda alguna, sí. Hay muchísima gente inteligente aquí. Uno nace siendo genio, uno forma un genio. Un genio es el resultado de haber activado los ‘switches’ adecuados a lo largo de toda la vida de un año y de incorporar en el cerebro el hecho de que se sienta capaz de resolver problemas complejos. Aquí si hay eso, en Perú hay gente muy inteligente.

Lo que va acorde con el hecho de que se necesitan muchos genios para esta industria...

Pero podemos crearlos. Necesitamos crearlos. Necesitamos hacer que la gente sienta que es capaz de poder crear esto. Sienta que es capaz, y que no se trata de gente que ha nacido en marte. La gente que estudia en MIT o en la Universidad de Stanford son gente absolutamente común y corriente, que dedican un poco más de tiempo al estudio y con mucha más disciplina probablemente, pero por eso tienen los resultados que tienen. No nacieron sabiendo leer y escribir ni sabiendo programar. Todas sus habilidades se formaron durante su vida, bien orientados e incentivados y con un gobierno que le presta atención a estas realidades, con universidades que tengan profesores que hagan investigación y empresas que quieran invertir en algo que en el Perú implica un poco más de riesgo pero que también los resultados son tremendamente positivos y además probados.

Las ciencias de la computación pueden mostrar una dualidad entre entretenimiento y educación. ¿La brecha entre estas dos áreas es menor de la que se cree?

Indudablemente. No son cosas incompatibles. El ocio y el entretenimiento es una cara natural del ser humano, el problema es abusar de ese entretenimiento, digamos, pasar demasiado tiempo en una actividad que no necesariamente tiene que ser productiva. Es como ir al parque, pero no ir al parque a jugar de forma indefinida durante 36 horas. Con mesura, resulta algo muy bueno.

También hay que recordar que los videojuegos son algo bastante útil para hacer procesos de simulación en una fábrica. Yo podría utilizar la misma computación gráfica para toda la industria de simulación, de las películas de animación, todo derivado de la computación gráfica, una rama o tronco muy grande las ciencias de la computación.

¿Conclusión?

Las ciencias de la computación son un área que en el Perú está en pañales. Tenemos un espacio inmenso para crecer, a nivel mundial hay una demanda enorme. Siempre comento que muchos exalumnos míos que en tercer año de universidad ya ganaban dólares. Esto debería y podría ser un caso común.