Half-Life: Alyx: por este motivo no podrás jugarlo en Perú en su esplendor [VIDEO]

Half-Life: Alyx se ha presentado ante el mundo con un impactante tráiler que ha dejado emocionados a millones de usuarios en el mundo, que ya lo están comprando en Steam. Sin embargo, los jugadores en Perú no podrán jugarlo en su máximo esplendor por este motivo que incluye los visores de realidad virtual Valve Index.

El sorprendente tráiler de Half-Life: Alyx ha dejado fascinados a los fans de la franquicia. Valve nos muestra una exponencial mejora en el motor gráfico Source 2, además, de los distintos escenarios que recorreremos en esta travesía virtual y a quienes nos enfrentaremos.

Half-Life: Alyx nos permitirá encarnar a la hija de Eli Vance, Alyx Vance, quien fue la protagonista de la segunda parte de la famosa franquicia de Valve que se estrenó hace 12 años, pero que continúa con una comunidad muy fiel a la saga.

Además, la nueva creación de Valve, que llegará en marzo del 2020, nos revela a parte de los alienígenas que irán apareciendo conforme vallamos avanzando en la historia del videojuego de realidad virtual, y también confirma la aparición del peligroso G-Man.

Tráiler de Half-Life: Alyx

¿Por qué los jugadores peruanos no podrán jugar Half-Life: Alyx?

Si bien es cierto que Steam ya ha puesto a la venta Half-Life: Alyx con un descuento del 10% que estará activo hasta la fecha de lanzamiento del videojuego, los jugadores peruanos no podrán disfrutarlo en su máximo nivel.

Esto se debe a que Half-Life: Alyx es el videojuego con el que Valve está promocionando sus gafas de realidad virtual Valve Index, que es la plataforma más idónea para disfrutar al máximo del videojuego, pues ha sido creada por el mismo estudio de Gabe Newell.

Pero no te desanimes, pues como era de esperarse Gabe Newell no ha dicho que Half-Life: Alyx será exclusivo de las gafas Valve Index, por lo que podrás utilizar otros visores de realidad virtual para personificar a Alyx Vance en el videojuego.

De acuerdo a la descripción de Half-Life: Alyx en Steam, se confirma que este shooter de Valve también podrá correr en Oculus Rift, Windows Mixed Reality y HTC Vive, estos últimos fueron creados con la ayuda del estudio de Gabe Newell, por lo que se perfilan como otra muy buena opción para disfrutar el videojuego.

El hecho que los visores de realidad virtual Valve Index no estén a la venta en Perú, no significa que no podrás comprarlos en el extranjero aprovechando el “Black Friday” que se realizará el viernes 29 de noviembre. Además, si lo compras en Steam te regalarán Half-Life: Alyx y algunas recompensas para Counter Strike y Dota 2.

Half-Life: Alyx nos permitirá vivir en carne propia como Alyx Vance los sucesos de la guerra contra una raza alienígena conocida como la Alianza, que se sitúa entre Half-Life y Half-Life 2, lo que quiere decir que será una precuela de aquel shooter del 2004.