Dota 2: Perú, una de las potencias del juego con siete jugadores en top 10 mundial [FOTOS]

Perú se ha convertido en una auténtica potencial mundial en competitividad dentro de la escena de Dota 2 en el mundo. El país exporta ya jugadores a equipos internacionales y hasta siete de ellos están ubicados en el top 10 del ránking mundial de equipos del videojuego.

Este ránking mundial de Dota 2 es algo similar al ránking FIFA para el fútbol y ha sido realizado por el sitio web gosugamers. En esta lista se ubican los mejores equipos de la escena competitiva a nivel global según sus resultados.

Beastcoast, equipo norteamericano con cuatro peruanos en su roster.

En esta lista, justo en los puestos 9 y 10, hay dos equipos que cuentan en su mayoría con peruanos, y que se ubican ahí gracias a sus buenas participaciones en torneos internacionales oficiales de Valve.

En el noveno lugar se ubica Infamous Gaming, único equipo sudamericano en la historia en participar hasta en dos ocasiones en The International, el mundial de Dota 2.

Infamous Gaming también es famoso por haber alcanzado el octavo lugar de The International 2019, el último mundial de Dota 2 celebrado en agosto. En la actualidad cuentan con dos peruanos en sus filas: Timado (Enzo Gianoli), Robo-Z (Sebastian Cerralta) y Madara 666, según gosugamers.

En el décimo lugar se encuentra la organización norteamericana Beastcoast, quienes tienen en sus filas de Dota 2 al llamado ‘Team Anvorgesa’ conformado por cuatro peruanos y un boliviano.

El ‘Team Anvorgesa’ (que ahora no es más que una denominación para referirse a este grupo de jugadores, más no al equipo que los contrata) es famoso a nivel mundial por su participación en The International 2019. Fueron ellos quienes llegaron al octavo lugar, por entonces, en contrato con Infamous Gaming.

También alcanzaron un cuarto puesto en la ESL One Hamburg 2019, celebrado a finales de octubre, participando ya bajo contrato de Beastcoast.

El ‘Team Anvorgesa’ está conformado por Jean Pierre Gonzales (Chris Luck), Hector Antonio Rodriguez (K1), Elvis De La Cruz Peña (Scofield), Steven Vargas (Stinger) y Adrian Cespedes Dobles (Wisper). Cada uno de estos profesionales ya es conocido a nivel mundial.

Se podría decir que Dota 2 aún muestra una popularidad mayor a League of Legends en nuestro país, y mucho podría explicarse por la gran escena competitiva que se ha ido formando en el juego.

Tanto Infamous como Beastcoast, gracias al talento peruano con el que cuentan en sus respectivos rosters, han dejado atrás a equipos como Royal Never Give Up y Newbee, grandes equipos de la escena competitiva más fuerte: China.

J. Storm, otro equipo de Norteamérica, se ubica en un puesto 13 importante, con otro peruano en sus filas, Joel Mori Ozambela, alias ‘MoOz’.

Perú exporta jugadores de Dota 2 al mundo y continúan apareciendo talentos en cada competencia que sale a la luz. En la última Major, aún en curso, otro equipo peruano logró clasificar. Team Unknown se unió a Beastcoast para representar a Sudamérica en la competencia. Perú ocupó, por primera vez, las dos plazas que por lo general reciben los sudamericanos para todo torneo oficial, dejando sin presencia a la escena de Brasil.