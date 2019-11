PS5: sujeto que acertó todo de The Last of Us 2 revela precio y fecha de llegada de PlayStation 5

PS5 puede tener su fecha de lanzamiento ya especificada y programada, además de su precio, que desilusionaría a muchos. El mismo sujeto que filtró y acertó la fecha de salida de The Last of Us Part II antes de confirmarse ahora ha revelado todo sobre PlayStation 5.

La PS5 llegaría con un precio elevado y en una fecha que ya está virtualmente a menos de un año de ocurrir. PSErebus, famoso usuario de Twitter ha lanzado el explosivo y la industria vuelve a referirse sobre PlayStation 5 con consideración.

PS5: precio y fecha de lanzamiento fueron soltados por quien acertó todo sobre The Last of Us Part 2.

PSErebus es, entre otras cosas, famoso por ser quien reveló la fecha de lanzamiento de The Last of US Part II, mucho antes de que esta se confirme en el State of Play enfocado en el juego.

En las últimas semanas, el usuario también ha lanzado información en su cuenta de Twitter sobre PS5, que ha rebotado en otras redes sociales como Facebook y Reddit.

Aun así, lo que parece haber hecho este famoso ‘insider’ ahora es estar convencido del par de detalles más significativo sobre PS5, al menos desde lo que tenga que ver con presupuesto.

PS5: fecha de lanzamiento

La PS5, según PSErebus, llegaría al mercado de Norteamérica el 20 de noviembre de 2020, a exactamente un año de estas fechas.

La presunta distancia de exactamente un año puede haber sido el motivo principal por el que PSErebus revelará la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 en esta fecha.

PS5: precio

Además, el renombrado usuario aseguró que PS5 llegará a muchos países para la temporada navideña de 2020 con un precio recomendado de 499 dólares para retail (RRP).

Esto queda acorde con la gran mayoría de especulaciones y predicciones sobre el precio de PS5 que han ido apareciendo desde el anuncio de la consola. Incluso nosotros, desde La República, coincidimos con dicho precio.

PS5 llegaría para aprovechar todas las ventajas de la temporada navideña y ya presiona a los otros agentes de la industria para apresurarse en sus anuncios (Hola, Microsoft).

La PlayStation 5 sigue siendo noticia cada semana desde su anuncio. Variedad de nuevos detalles y patentes que generan sospechas aparecen una tras otra.

Las últimas posibles características de PS5 han sido su probable capacidad de leer cartuchos (aunque no se sabe con qué fin) y la revelación de las primeras imágenes de su mando, que ya se señala como DualShock 5.