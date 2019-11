Pokémon GO: Weezing Galar y estos pokémon son los nuevos jefes de incursión por la Semana Eficaz

Pokémon GO vuelve a recibir más contenido para que los fans del juego de realidad aumentada disfruten del evento Semana Supereficaz, que trae a nuevos jefes de incursión y entre ellos se encuentra Weezing Galar.

La Semana Supereficaz es un evento que está dedicado a los fans de los combates de entrenador dentro de Pokémon GO. Esto se debe a que Niantic ha aumentado el spawn de criaturas que son importantes para este modo de juego.

Además, los jugadores que participen en este evento de Pokémon GO tendrán la oportunidad de poder capturar a Tentacool shiny, el pokémon de la primera generación que debuta en este brillante aspecto dentro del juego de realidad aumentada.

Por otro lado, también habrá una increíble recompensa para aquellos jugadores que reten a sus amigos en los encuentros de entrenador en Pokémon GO. Esto se debe a que cuando terminen la batalla recibirán el doble de Polvos Estelares.

Otra de las recompensas de la Semana Supereficaz está enfocada en las pociones para regenerar la salud de tus pokémon y en los rerivir, ya que al girar los fotodiscos de las poképaradas recibirás más de estos objetos, algo que no sucede tan seguido en Pokémon GO.

Por último y no menos importante, es que la nueva celebración de Pokémon GO también está enfocada para que los usuarios terminen rápidamente la investigación especial del Team GO Rocket: Acechando en las sombras.

Esto se debe a que aparecerán más reclutas del Team GO Rocket con Tentacool como pokémon oscuro, que nos servirá para completar la tarea de la segunda etapa de la investigación especial que nos pide purificar a 15 de estas criaturas.

Recuerda que la Semana Supereficaz inició hoy 19 de noviembre a las 4:00 p.m. hora local y estará activa en Pokémon GO hasta el próximo martes 26 del mismo mes a las 4 de la tarde. A continuación, te dejo con la lista de los nuevos jefes de incursión.

Los nuevos jefes de incursión en Pokémon GO

Nivel 1

Horsea (con opción a shiny).

Swablu (con opción a shiny).

Beldun (con opción a shiny).

Shinx (con opción a shiny).

Klink (con opción a shiny).

Nivel 2

Muk.

Exeggutor de Alola (con opción a shiny).

Noctowl.

Sableye (con opción a shiny).

Mawile (con opción a shiny).

Nivel 3

Raichu Alola (con opción a shiny).

Onix.

Scyther (con opción a shiny).

Pinsir (con opción a shiny).

Vaporeon (con opción a shiny).

Porygon.

Aerodactyl (con opción a shiny).

Azumarill.

Espeon.

Piloswine.

Mantine.

Skarmory (con opción a shiny).

Pelipper.

Medicham.

Cacturne.

Ferroseed.

Nivel 4

Golem.

Marowak de Alola (con opción a shiny).

Weezing de Galar.

Lapras (con opción a shiny).

Tyranitar.

Nivel 5