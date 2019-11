Pokémon GO: Ferroseed llega a las incursiones y este es el mejor equipo para vencerlo [VIDEO]

Pokémon GO recibió la quinta generación de Teselia hace un mes y estas criaturas ya están tomando mayor protagonismo en los eventos dentro del juego de realidad aumentada. Esto se debe a que Ferroseed es uno de los nuevos jefes de incursión por la Semana Supereficaz y aquí te mostramos cuál es el mejor equipo de pokémon para vencerlo, debido a que su búsqueda se ha hecho viral.

Durante siete días, los jugadores de Pokémon GO tendrán la oportunidad de recibir increíbles recompensas en los distintos modos de juego que existe dentro del aplicativo de Niantic. Además, de poder capturar a Tentacool shiny para evolucionarlo en un poderoso Tentacruel brillante. Sin embargo, Ferroseed le habría robado protagonismo a este pokémon de Kanto.

Hasta hace unas horas, la única manera de registrar a Ferroseed en Pokémon GO era a través de encuentros salvajes, que eran casi imposibles, o eclosionando Huevos de 10 KM, que es como un ‘Black Jack’ debido a que te puede tocar cualquier otra criatura.

Sin embargo, con el inicio de la Semana Supereficaz en Pokémon GO nunca había sido tan fácil capturar a Ferroseed desde que debutó en el juego de realidad aumentada, pues esta criatura de Teselia está apareciendo como jefe de incursión de nivel 3.

El hecho que Ferroseed esté en las incursiones de nivel 3, es de lo mejor que puede suceder para aquellos jugadores que aún no lo registran, y es que no se necesitarán más de 3 jugadores para vencerlo en Pokémon GO.

Gracias a la Semana Supereficaz, los jugadores de Pokémon GO que realicen incursiones de Nivel 3 recibirán un MT Cargado por haber derrotado al líder, que en este caso sería Ferroseed, quien es débil contra este equipo de Pokémon.

Antes de mostrarte el mejor equipo para vencer a Ferroseed en Pokémon GO, ten en cuenta que este representante de Teselia (Unova) es de tipo Acero y Planta, aunque en el juego de realidad aumentada solo conoce ataques de un solo tipo.

Si bien Ferroseed no tiene movimientos tipo planta, su evolución, Ferrothorn, si las tiene y es uno de los mejores de sus tipo dentro de Pokémon GO. Y para tenerlo solo necesitas juntar 50 caramelos de este pokémon de Teselia (Unova).

PUEDES VER Pokémon GO: Weezing Galar y estos pokémon son los nuevos jefes de incursión por la Semana Eficaz

El mejor equipo para derrotar a Ferroseed

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, Ferroseed es de tipo Acero/Planta, lo cual hace que sea vulnerable a los movimientos de tipo Lucha y Fuego, por lo que te dejamos a los mejores pokémon cada clase para lograr vencerlo y capturarlo en Pokémon GO.

Mejores counters tipo fuego

Chandelure con Giro Fuego y Sofoco.

Blaziken con Giro Fuego y Anillo Ígneo.

Infernape con Giro Fuego y Anillo Ígneo.

Moltres con Giro Fuego y Sofoco.

Flareon con Giro Fuego y Sofoco.

Charizard con Giro Fuego y Anillo Ígneo.

Entei con Giro Fuego y Sofoco.

Magmortar con Giro Fuego y Llamarada.

Typhlosion Ascuas y Anillo Ígneo.

Mejores counters tipo lucha