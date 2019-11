Pokémon GO: jugador logra capturar un millón de pokémon y Niantic lo ignora de la peor forma [FOTOS]

Pokémon GO puede significar un verdadero reto para los fans. Si bien el objetivo principal es la de completar las cinco pokédex que están en el juego de realidad aumentada, un usuario se propuso ir más allá y se ha convertido en el primer jugador en capturar un millón de pokémon. Sin embargo, Niantic no ha dicho nada hasta el momento.

El juego de realidad aumentada de Niantic, Pokémon GO, cumplió tres años hace unos meses, y desde entonces el estudio ha agregado varios modos de juegos y eventos que mantienen cautivados a los millones de jugadores que conforman su comunidad.

A pesar del contenido variado que presenta Pokémon GO, los usuarios se proponen sus propios retos, que gracias a las redes sociales se da a conocer al mundo, tal como sucedió en Japón donde se encuentra el primer entrenador en lograr un millón de capturas dentro del juego de realidad aumentada.

La hazaña sucedió en Tokyo, y le pertenece a la entrenadora Kyarorina, quien mostró todas las criaturas que tiene registradas en Pokémon GO. Además, de la medalla de capturas con la que se constata que ha atrapado a un millón de pokémon durante los tres años que lleva jugando.

A pesar de que se ha convertido en la primera jugadora de Pokémon GO en alcanzar este impensable número de capturas, no se sabe si recibirá algún premio u homenaje por parte de Niantic, quienes no se han pronunciado hasta el momento.

Por otro lado, mientras mostrada los pokémon que tiene registrados. La entrenadora parece ser muy fanática de los Ratata, ya que tiene 197,729 caramelos de esta criatura en Pokémon GO. Además, de contar con más de 185 millones de polvos estelares.

Para la sorpresa de muchos, Kyarorina no logró el millón de capturas en Pokémon GO atrapando alguna criatura salvaje en el mapa del videojuego, sino que alcanzó este logro mediante un intercambio con suerte entre Rayquaza shiny por Mewtwo shiny.

Es necesario resaltar que en Pokémon GO no existe un límite de capturas hasta el momento, lo cual difiere tremendamente con la cantidad de pokémon que puedes tener el almacén. Esto se debe a que solo puedes tener dentro del juego de realidad aumentada 2000 criaturas.