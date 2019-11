Pokémon GO: importante objeto completar la investigación del Team GO Rocket es puesto a la venta [FOTOS]

Pokémon GO ha recibido una nueva actualización que ha llamado la atención de todos, especialmente de aquellos que aún no terminan la investigación especial del Team GO Rocket, pues se ha puesto a la venta el Radar Rocket en la tienda del juego de realidad aumentada.

Por medio de este radar, los jugadores de Pokémon GO tendrán la oportunidad de descubrir la guarida de los líderes del Team GO Rocket para retarlos y así completar rápidamente la fase 4 de la investigación especial Acechando en las Sombras, que te llevará a retar a Giovanni.

El hecho de que el radar rocket se encuentre en la tienda de Pokémon GO, supone un gran ahorro de tiempo y ‘revivir’ para los jugadores, ya que con ello no se necesitará retar a una batalla a los reclutas del Team GO Rocket.

Pues recordemos que tras vencer a un recluta del Team GO Rocket, recibíamos un componente misterioso, que luego de jugar seis de ellos podíamos construir el radar rocket para conocer la ubicación de los líderes de esta organización en el mapa de Pokémon GO.

No obstante, el hecho que el radar Rocket ya se encuentre en la tienda de Pokémon GO, no significa que esta será la única vía para conseguirlo, ya que aún los jugadores recibirán el componente misterioso, que mencionamos en el anterior párrafo, para construir este valioso objeto.

Precio del Radar Rocket en Pokémon GO

Al igual que la gran mayoría de ítems dentro de la tienda de Pokémon GO, el radar Rocket también será vendido por medio de pokémonedas y tendrás que gastar 200 de ellas para tenerlo en tu bolsa de objetos.

No obstante, es necesario mencionar que el radar Rocket solo sirve para enfrentar a un líder del Team GO Rocket, lo que significa que deberás gastar 600 pokémonedas si quieres retar a Arlo, Sierra y Cliff, para así poder combatir contra el peligroso Giovanni en Pokémon GO.

Giovanni, líder del Team GO Rocket, solo puede ser encontrado en el mapa de Pokémon GO a través del Super radar rocket, que se consigue únicamente cuando hayamos completado la fase cuatro de la investigación especial Acechando en las Sombras, que nos pide derrotar a Arlo, Sierra y Cliff.

Además, no debes confiarte cuando te enfrentes contra los líderes del Team GO Rocket, pues tienen bajo su control alrededor de 9 criaturas que son muy poderosas. Sin embargo, podrás superarlos con esta lista que hemos hecho para ti.