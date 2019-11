Days Gone: creadores analizan desarrollar una secuela para el videojuego ¿llegará a PS5?

Days Gone generó mucha controversia cuando se estrenó en PS4. A pesar de las críticas y buenos comentarios que recibió el videojuego, el director cuenta que tendría planeado desarrollar una secuela del título, que bien podría ser lanzado para PS5.

De acuerdo a las recientes revelaciones de Chris Reese, director de Bend Studio, en una entrevista quiso agradecer el cariño que ha recibido por parte de los fans de Days Gone, videojuego que acaba de ganar dos premios en las categorías a mejor juego de PlayStation y mejor historia en los Golden Joystick Awards.

PUEDES VER Death Stranding: Kojima culpa a los fans de los shooters por las críticas de su videojuego

Reese menciona que está agradecido con los fans, debido a que gracias a ellos se ha logrado vender millones de copias de Days Gone en los siete meses que tiene de haber llegado a PS4. Además, del buen feedback que recibe por parte de los jugadores.

No obstante, lo que sorprendió a todos los fans de Days Gone fue cuando el director se atrevió a dar algunas pistas de lo que podremos esperar para este videojuego en un futuro.

Si bien el director de Bend Studios quiere agradecer a los usuarios desarrollando una secuela de Days Gone, no se sabe si este videojuego sería pensado para PlayStation 4 o se sumaría a los estudios que ya piensan en lanzar títulos para PS5.

Recordemos que el estreno de PS5 está programado para finales del 2020, posiblemente entre los meses de noviembre o diciembre, y aunque la secuela de Days Gone no se lanzaría en estas fechas, no es para nada descabellado pensar que podría llegar meses después a la consola de novena generación.

No obstante, es necesario mencionar que la creación de Days Gone 2 o la secuela de este exclusivo de PlayStation 4 no está en proceso de creación, pero en caso Bend Studio se decida trabajar en este proyecto, nos hace creer que pueda ser estrenado como uno de los exclusivos para PS5.

Lo cierto es que al directo de Bend Studio le fascina la idea de desarrollar una secuela de Days Gone, videojuego exclusivo de PlayStation 4 que aún continúa recibiendo contenido completamente gratis, como el hecho de que Deacon ahora pueda utilizar una motocicleta inspirada en Death Stranding.