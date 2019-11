PS5: confirman que los cartuchos de PlayStation 5 no serán una extensión del SSD ¿Serán para los juegos?

La idea de que la PS5 pueda usar y leer cartuchos podría haber sonado disparatada hasta hace algunas horas, pero ya no más. La patente de ‘cartuchos de juegos’ que se filtró ha sido modificada y, ahora, es un hecho que no servirían para una extensión del disco SSD de PlayStation 5 sino para otra función.

Hace unos días te revelábamos la solicitud de patente hecha por Sony en Brasil para un diseño de ‘cartucho de juego’ tal cual como lo denomina la compañía en un documento oficial. La relación de esta con PS5 parecía lejana, pero existía.

¿PlayStation 5 haría regresar los cartuchos?

Aun así, en las últimas horas, la chance de que la PlayStation 5 pudiera leer cartuchos desde fábrica hizo eco debido al latente problema del tamaño de los videojuegos actuales, los mismos que la PS5 tendrá que soportar con su modesto SSD, de 1 TB de capacidad.

En la actualidad, un título AAA puede sobrepasar los 100GB de tamaño. Por eso mismo, la idea de un cartucho que pudiera extender la memoria de una PS5 no parecía disparatada.

Sin embargo, la patente hecha por Sony en Brasil fue modificada el pasado 12 de noviembre y agregó más detalles de este diseño de ‘cartucho’. Lo que se muestra en el documento descarta casi por completo la idea de que sea utilizado para expandir el SSD de PS5.

El cartucho de PS5 no está diseñado para expandir el disco SSD

La patente revela que el ‘cartucho de juego’ de PS5 solo tendría 12 pines, una cantidad insuficiente comparado a una conexión para SSD, que suelen tener muchos pines más.

Un SSD que utiliza conexión SATA necesita de 22 pines en total, 15 de poder y 7 para los datos. Una configuración de 12 pines resulta del todo insuficiente para extender un disco de almacenamiento de PS5.

Esto nos indica que la patente de Sony para este cartucho tendría una aplicación completamente distinta al almacenamiento interno de la PS5, o de la consola que le saque provecho. Revisa imágenes de esta patente oficial en nuestra galería deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

¿Regresarán los videojuegos en cartuchos con PS5?

Las especulaciones ya comenzaron a aflorar, y no faltan los comentarios que señalan estos cartuchos como portadores de juegos, lo que puede ser poco probable, pero muy posible, y mucho más por el propio nombre que le pone el documento: ‘cartuchos de juego’.

Si retomamos el problema del inmenso tamaño de los juegos, no solo en PS5, sino en toda la novena generación de consolas, poco nos cuesta imaginar que Sony busca alternativas para no verse mermado por paradigmas que no deben preocuparse en este dilema, como el juego por streaming de Google Stadia y Project xCloud.

Asimismo, una consola que acepte tanto discos ópticos (CD, DVD, Blu-Ray) como cartuchos no sería nada nuevo en la industria. La Sega Saturn hizo lo propio hace más de 20 años con cartuchos que aumentaban la RAM del sistema. Dicha configuración la puso muchos pasos por delante de la primera PlayStation en cuanto a animaciones y tiempos de carga.

Además, debemos recordar que muchas consolas en el pasado fueron lanzadas con puertos para expansiones o periféricos futuros que al final nunca llegaron a ser lanzados, por lo que la PS5 podría llegar con ideas que Sony podría desarrollar incluso después de su salida a fines del 2020.

Aun así, todavía hay mucho por rellenar en el rompecabezas y la PS5 tiene para elegir en el amplio mar de retos que le depara la industria.

Tanto el tamaño de los juegos, la amenaza del streaming, los tiempos de carga y las futuras resoluciones (8K) pueden hacer que Sony quiera guardar un as bajo la manga en forma de cartucho para PS5, que podría revelar en cualquier momento de la próxima generación.

Tú ¿qué opinas? ¿crees posible que la PS5 llegue al mercado con un puerto que pueda leer cartuchos? ¿cómo crees que estos puedan ser aprovechados? ¿comprarías videojuegos en cartuchos para PlayStation 5?

PlayStation 5: fecha de lanzamiento y precio

La fecha de lanzamiento de la PS5 está programada para fines del 2020, es decir, en aproximadamente un año. Por eso mismo, tomemos toda esta información con pinzas, aún tenemos muchos meses de revelaciones. El precio de PlayStation 5 aún no está definido, pero el más probable es el de 499 dólares. Revisa por qué en este enlace.