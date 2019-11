Pokémon GO: miles de jugadores son baneados a manos de Niantic por usar aplicativos externos

Pokémon GO se ha quedado sin miles de jugadores en todo el mundo, luego de que vieron el temible cartel negro cuando intentaban ingresar a sus cuentas. Esto se debe a que Niantic ha realizado un ban masivo contra aquellos usuarios que hicieron trampa para desbloquear recompensas de la sincroaventura utilizando aplicativos externos.

La nueva ola de baneos realizada por Niantic fue reportada en el foro Reddit, donde usuarios de Pokémon GO eran impedidos de ingresar a sus cuentas para disfrutar del evento del Team GO Rocket y completar la investigación especial Acechando en las sombras.

Son muchas las formas en que se puede hacer trampa en Pokémon GO. Sin embargo, desde que se lanzó el juego de realidad aumentada Niantic advirtió que estaba prohibido utilizar aplicativos externos al videojuego, lo cual aún sigue siendo ignorado por cientos de jugadores.

Uno de los aplicativos externos más usados en Pokémon GO es el Fake GPS (cuyos nombres no revelaremos en esta nota), el cual les permite “volar” a países realmente lejanos desde la comodidad de su casa.

A través de esta app, los jugadores tramposos podían participar de los Community Day antes de que inicie en su país, capturar pokémon regionales, y en especial superar los 50 kilómetros para obtener la recompensa semanal máxima de la función sincroaventura.

No obstante, se habría descubierto otro aplicativo, que por razones obvias no mencionaremos su nombre, el cual permite aumentar el kilometraje en la función sincroaventura sin que nuestro avatar se haya movido dentro del mapa de Pokémon GO.

Baneos masivos en Pokémon GO

El hecho de que cientos de usuarios en Pokémon GO hayan utilizado este tipo de aplicativos para no caminar y desbloquear las recompensas de la sincroaventura, Niantic ha desatado una ola de baneos en todo el mundo a través de un cartel negro.

Sin embargo, Niantic no ha sido drástico del todo ya que este “shadow ban” es más una advertencia para que los jugadores ya no recurran a aplicativos de terceros para beneficiarse en Pokémon GO.

Si eres uno de los que acaban de ser baneados en Pokémon GO, te contamos que podrás volver a jugar con tu cuenta una vez que hayan pasado las 24 horas desde que Niantic te castigó y reflexiones en tu accionar.

