Pokémon GO: conoce los mejores pokémon para vencer a Giovanni, jefe del Team GO Rocket [VIDEO]

Pokémon GO sigue siendo victima de la invasión del Team GO Rocket. Giovanni está muy cerca de conseguir su objetivo en el juego de realidad aumentada, y tu misión será la de detenerlo. Para ello, hemos realizado una lista con los mejores pokemon para que puedas vencerlo en combate.

La misión de los fans de Pokémon GO no solo es la de vencer a los reclutas y líderes del Team GO Rocket, sino que también deberán rescatar a varios pokémon oscuros, entre ellos a Articuno, quienes están bajo el control de Giovanni y sus secuaces.

Para detener la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO, el profesor Willow liberó una investigación especial llamada Acechando en las sombras, que nos permite recibir experiencia y objetos como recompensa, mientras vayamos completando sus fases.

En el camino, debemos completar una serie de misiones que van desde girar los fotodiscos de las poképaradas, purificar pokémon, participar de incursiones hasta retar a combates a los miembros del Team GO Rocket.

Cómo encontrar a Giovanni en Pokémon GO

Se puede decir que Giovanni es el jefe final de esta investigación especial de Pokémon GO, pues para llegar a él primero debes retar y vencer a los reclutas del Team GO Rocket, reunir seis componentes misteriosos para crear el radar Rocket, que te permitirá conocer la guarida de los tres líderes de esta organización.

Cliff, Sierra y Arlo son los líderes del Team GO Rocket que están apareciendo en varias partes del mundo, a quienes debes vencer obligatoriamente para poder recibir el súper radar rocket con el que descubrirás la clandestina ubicación de Giovanni.

Giovanni, jefe del Team GO Rocket en Pokémon GO

Cómo vencer a Giovanni en Pokémon GO

Una vez que consigas el súper radar del Team GO Rocket y conozcas dónde se esconde Giovanni, te recomendamos que vayas preparándote para un combate muy intenso debido a los pokémon que utiliza este personaje.

Persian: La evolución de Meowth es un pokémon de tipo normal con el que deberás tener mucho cuidado. Y para vencerlo es necesario que utilices criaturas de tipo lucha como Machamp, Hariyama, Heracross, o Lucario, ya que son sus counters.

Nidoking: Uno de los pokémon tipo tierra más interesantes de la primera generación. Para esta criatura es necesario que en tu equipo esté alguno de estas criaturas: Kyogre, Feraligatr, Gyarados, Swampert, Suicune o cualquier otra criatura tipo agua.

Articuno: Por ahora, Articuno es el único legendario de Kanto bajo el control de Giovanni. Para vencerlo te recomendamos usar a blaziken, Moltres, Raikou, Metagross o Tyranitar.

Cómo conseguir el Radar Rocket

Este radar Rocket está hecho de seis componentes misteriosos. Su función es la de escanear el mapa de Pokémon GO para así descubrir dónde se ubican las guaridas de Cliff, Sierra y Arlo para retarlos a un combate.

Además, si un entrenador logra detectar una guarida de algún líder del Team GO Rocket, los demás jugadores que estén cerca también podrán verla para así unir fuerzas y derrotar a los líderes de este peligroso grupo.