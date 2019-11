Pokémon GO: Niantic confirma la fecha en que podrás capturar a Regigigas gratis [VIDEO]

Pokémon GO celebró hace unas semanas su primer evento de paga que permitió a algunos usuarios conseguir a Regigigas antes de que el debute oficialmente en el juego de realidad para todo el mundo. Sin embargo, Niantic acaba de confirmar la fecha en que llegará este legendario de Sinnoh a las incursiones EX.

Regigigas, conocido también como el pokémon colosal, es el último legendario de la cuarta generación que llega a Pokémon GO, lo que daría pie a que Niantic realice eventos especiales para liberar las variantes shiny de estas poderosas criaturas de Sinnoh.

Además, la llegada de Regigigas a Pokémon GO significará la retirada de Mewtwo de las incursiones Ex. Este legendario de la primera generación es uno de los más solicitados por los fans del juego de realidad aumentada, y más aún por el hecho que podrán capturarlo en su variante shiny y con el movimiento legacy Bola Sombra.

Hasta hace instantes, la única manera en que podías capturar a Regigigas en Pokémon GO era a través de la investigación especial Un descubrimiento colosal, evento de paga que se desarrolló el sábado 2 de enero en todo el mundo.

Aquel evento, ofrecía una serie de recompensas, una medalla exclusiva para los usuarios que participaron de la investigación especial y la captura de Regigigas. Sin embargo, ahora ya no será necesario pagar para registrarlo en la pokédex de Sinnoh dentro de Pokémon GO.

Regigigas llega a las incursiones EX de Pokémon GO

Gracias a un tweet de Niantic Support, se dio a conocer que Regigigas llegará a las incursiones EX de Pokémon GO a partir del 18 de noviembre. Sin embargo, solo los jugadores que hayan recibido la invitación el 9 de noviembre podrán enfrentar a este pokémon colosal.

No obstante, los jugadores de Pokémon GO que hayan recibido la invitación a una incursión EX antes del 9 de noviembre, serán los últimos en enfrentar a Mewtwo y si tienen suerte conseguirlo en su variante shiny.

Regigigas, el pokémon tipo normal más poderoso

Recuerda que Regigigas es un legendario de tipo normal conocido por su gran poder de ataque. Sin embargo, en los juegos oficiales de la saga no es utilizado debido a su habilidad que le impide atacar luego de cinco turnos.

Habilidad que no está activa en Pokémon GO, por lo que necesitarás un poderoso equipo conformado por criaturas de tipo lucha para poder causarle bastante daño a Regigigas, derrotarlo y tener la oportunidad de capturarlo.