Pokémon GO: revelan las misiones de la fase 3 y 4 de la investigación del Team GO Rocket

Pokémon GO ha recibido un nuevo evento basado en la invasión del Team GO Rocket, lo cual ha traído a los líderes de esta organización, nuevos pokémon oscuro con opción a shiny y la investigación especial Acechando en las sombras; cuyas misiones y recompensas de las fases 3 y 4 acaban de ser reveladas.

Acechando en las sombras es el ingrediente principal de la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO. Esto se debe a que los usuarios deberán completar 18 misiones divididas en 6 etapas para batallar contra el temible Giovanni, líder de este grupo.

El Team GO Rocket está sembrando el terror en todo Pokémon GO. Es por eso que el profesor Willow ha solicitado la ayuda de todos los fans del videojuego para detener los planes de Giovanni y así salvar a Moltres, Articuno y Zapdos, que ahora son pokémon oscuros.

Para ello, los fans deben culminar la investigación especial Acechando en las sombras. Sin embargo, hasta hace unos días solo se conocía hasta la segunda etapa, debido a que una de las misiones se completaba en cinco días.

Ahora que ya se ha cumplido el quinto día de la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO, en redes sociales se están compartiendo imágenes de la tercera y cuarta etapa de la investigación especial, lo cual nos acercará al tan esperado combate contra Giovanni.

Si bien las misiones de las etapas 3 y 4 de Acechando en las sombras son fáciles, no deberás confiarte ya que enfrentarás a los líderes del Team GO Rocket, quienes están utilizando a estos pokémon u los puedes revisar en este enlace, para así crear un nuevo Radar Rocket que te hará descubrir la ubicación de Giovanni en Pokémon GO.

Acechando en las sombras (3/6)

Realiza 6 movimientos cargados superefectivos en una batalla de gimnasio – recompensa 1000 de experiencia

Gana 3 combates en la Liga Super Ball contra otro entrenador – recompensa 1000 de experiencia

Derrota 6 reclutas del Team GO Rocket – recompensa 1000 de experiencia

Recompensa por completar la etapa 3: 1500 polvos estelares, 15 Super balls, y 5 bayas pinia

Acechando en las sombras (4/6)

Derrota a Arlo, líder del Team GO Rocket – recompensa 1250 de experiencia

Derrota a Cliff, líder del Team GO Rocket – recompensa 1250 de experiencia

Derrota a Sierra, lideresa del Team GO Rocket – recompensa 1250 de experiencia

Recompensas por completar la etapa 4: 2000 polvos estelares, Super Radar Rocket y 3 bayas frambú.